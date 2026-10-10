Японская марка поставила рекорд по продажам машин в России

«Автостат»: продажи Mazda в России выросли на 512% в 2026 году

За девять месяцев 2026 года в России поставили на учет 21 218 новых Mazda. Годом ранее цифра была в разы скромнее – всего 3 465 машин. Прирост, таким образом, составил 512%, о чем сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков.

Львиная доля спроса пришлась на кроссовер CX-5 – 19 631 автомобиль, то есть свыше 90%. Почему именно эта модель? Целиков связывает ее популярность с доступной ценой, которую обеспечивают льготный утильсбор и китайская сборка.

Mazda CX-5

Официальных поставок Mazda в страну нет. Все автомобили попадают в Россию через схемы альтернативного импорта. Правда, владельцы не остаются без поддержки: сервис и запчасти доступны благодаря бренду MZD на российском сайте Mazda.

О других новинках Mazda, включая новое поколение пикапа BT-50, «За рулем» рассказывал ранее.

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