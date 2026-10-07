Mazda готовит новое поколение BT-50: что об этом известно

Компания Mazda начала разработку нового поколения пикапа BT-50

Пикап BT-50, который Mazda выпускает уже больше двух десятилетий, получит наследника. Так, по крайней мере, утверждает Винеш Бхинди – управляющий директор австралийского подразделения марки. Сроки он назвал сам: ориентировочно 2028 год. А вот технических деталей не прозвучало ни одной.

Нынешнее, третье по счету поколение дебютировало в 2020-м. За основу японцы взяли рамную конструкцию Isuzu D-Max, зато внешность сделали узнаваемо своей – фирменный дизайн Mazda ни с чем не спутаешь. Под капотом сейчас только турбодизели. Никакой электрификации и гибридных надстроек у модели нет.

Разработка машины такого класса – удовольствие дорогое, а ресурсы у Mazda ограничены. Так что без партнеров, скорее всего, снова не обойтись. Первые две генерации BT-50 делали вместе с Ford, третья опирается на платформу Isuzu.

Куда повернет история дальше? По данным CarScoops, вариант с Isuzu остается рабочим. Не исключают в компании и расширения сотрудничества с китайским Changan – с ним Mazda уже работала над седаном 6e и внедорожником CX-6e.

О том, как чувствовала себя Mazda на российском рынке в сентябре, «За рулем» уже рассказывал.

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