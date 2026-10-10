Новый Jaguar официально представлен — ненависть или любовь?

Марка Jaguar показала огромный седан Jaguar Type 01 мощностью 1015 л.с.

Вызвавший споров не меньше, чем «неправильная» Ferrari Luce, новый Jaguar Type 01 наконец-то показался на официальных фото.

Компания именует его «четырехдверным GT», но по факту это седан (а не купе, как ожидалось) с длиной кузова 5235 мм, колесной базой 3200 мм и колесными дисками 23". Машина базируется на принципиально новой платформе JEA, за движение отвечают три электродвигателя суммарной мощностью 1015 л.с., питающиеся от аккумулятора емкостью 118 кВт*ч. Паспортный разгон до 100 км/ч составляет 3,1 секунды. Запас хода – 640 км.

Сообщается, что это самый аэродинамичный Jaguar за всю историю компании, традиционно вкладывавшей массу усилий именно в аэродинамику. Коэффициент Cx, составляющий 0,23 – далеко не все: тут активные дефлекторы и трехсоставное выдвижное заднее антикрыло. Type 01 продвигается как Jaguar, который «нарисован, разработан и построен в Великобритании» – марка делает ставку на локализацию.

Пока к выпуску запланированы всего 60 экземпляров, хотя Type 01 задуман как тотальная перезагрузка бренда и основа для целого ряда моделей. Цены пока не разглашаются, но по последним прогнозам – от 130 тысяч долларов, дороже в истории марки был только XJ220. Споры о дизайне едва ли утихнут с публикацией официальных фото, но признаем, что машина получилась, как минимум, необычная... Кстати «неправильная» Ferrari Luce к настоящему моменту полностью распродана.

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