Ставка на электрический Macan не оправдалась: Porsche возродит бензиновую версию

Глава Porsche: бензиновый Macan вернется в 2028 году

Бензиновый Macan возвращается в линейку Porsche. Премьеру кроссовера наметили на 2028 год, и подтвердил эти планы генеральный директор немецкой марки Михаэль Ляйтерс – об этом сообщает Financial Times.

«Нам нужно пересмотреть нашу стратегию в отношении бензиновых автомобилей, но я очень оптимистично настроен, что как только у нас появится Macan с бензиновым двигателем, у нас будет очень сбалансированное предложение для наших клиентов в сегменте электромобилей и автомобилей с бензиновыми двигателями», – цитирует Ляйтерса Financial Times.

Возврат к версии с ДВС – часть плана нового руководителя по восстановлению прибыльности Porsche. Ляйтерс возглавил компанию в январе 2026 года, и наследство ему досталось непростое: продажи в Китае падали, а спрос на электромобили оказался куда слабее ожиданий. Ставка на электрический Macan не сыграла – за первое полугодие продажи электрокара просели на 40% год к году. Зато бензиновая версия прибавила 2%.

Обвинения в скептическом отношении к электромобилям глава Porsche назвал несправедливыми. От электрификации, по его словам, компания не отказывается: разработка электрического спорткара модели 718 продолжается, а вот полностью электрический 911-й в планах не значится.

Что известно о самой машине? Новый бензиновый Macan построят на платформе Audi PPC. Под капотом – рядная «четверка» 2,0 либо 3,0-литровый мотор V6. Продавать кроссовер будут параллельно с электрической версией, а не вместо нее.

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