Европа ограничит ввоз гибридов из Китая

Bloomberg: ЕС введет пошлины на импорт гибридных автомобилей из КНР

Евросоюз собирается «прижать» китайские гибриды. Bloomberg со ссылкой на собственные источники пишет, что Брюссель готовит ограничения – причем не запрет, а тарифные квоты. Суть проста: пока импорт укладывается в оговоренный объем, все идет как обычно; как только планка превышена – начинают действовать повышенные пошлины.

Почему вообще взялись именно за гибриды? Продажи таких машин из КНР в Европе растут, и сейчас они занимают примерно четверть соответствующего сегмента. Электромобили из Китая уже облагаются высокими тарифами, а вот гибриды под них пока не попадают – эту лазейку в Брюсселе и хотят закрыть.

По информации источников, гибриды выбрали в качестве пилотного проекта. Логика такая: если механизм сработает, Еврокомиссия сможет распространить тарифное квотирование и на другие отрасли, где торговля с Пекином идет с перекосом.

Масштаб проблемы понятен по цифрам. Торговый дефицит ЕС в отношениях с Китаем превышает €1 млрд. А в августе 2026 года китайские марки, среди которых BYD, обеспечили около 12% продаж новых автомобилей в регионе.

О том, почему спрос на гибриды и электромобили продолжит расти, «За рулем» уже рассказывал.

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