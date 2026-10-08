Гибридный кроссовер популярной китайской марки появился в Узбекистане

Гибридный кроссовер BYD Ti 7 появился в Узбекистане: что это за модель

В Узбекистане открыли прием предзаказов на гибридный кроссовер BYD Ti 7. Внешность у машины рубленая, а из ключевого – запас хода свыше 1000 км, ускорение до сотни за 4,8 секунды и достойная геометрия проходимости.

Кстати, на китайском рынке эта же модель продается под именем Fang Cheng Bao Ti 7. Там она появилась в августе 2025 года и почти сразу выбилась в бестселлеры бренда: за все время продаж в Поднебесной разошлось 224,5 тысячи экземпляров. Теперь кроссовер добрался и до Узбекистана.

Габариты и проходимость BYD Ti 7

Заказать новинку в Узбекистане можно пока лишь в пятиместном исполнении с полным приводом. Кузов выполнен в угловатой стилистике Stellar Ark – прямоугольные фары, высокая линия капота, обычные дверные ручки вместо скрытых.

Размеры у автомобиля солидные: 5016 х 1995 х 1865 мм, колесная база – 2920 мм. Колеса – 20-дюймовые.

С проходимостью тоже порядок. Угол въезда – 24 градуса, съезда – 25, подъем машина берет под углом 31 градус, а брод преодолевает глубиной до 600 мм. Вдобавок есть система регулировки жесткости амортизаторов и радиус разворота 5,7 метра.

Салон, багажник и гибрид DM-P

В багажном отсеке – 890 литров полезного пространства, а на распашной двери пристроили бокс еще на 32,5 литра. Полезная площадь салона заявлена в 4,9 метра, высота потолков – 136 см.

Приводит Ti 7 в движение параллельная гибридная система DM-P. В ее основе – 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с., который работает в паре с электродвигателями на передней и задней осях: 214 и 268 л.с. соответственно.

Сотню автомобиль набирает за 4,8 секунды. Батареи на 35,6 кВт·ч хватает на 160 км по циклу NEDC, а 60-литровый топливный бак позволяет проехать в гибридном режиме 1060 км.

Цена и оснащение версии Luxe

В Узбекистане предлагается единственная модификация – Luxe. Ее стоимость составляет 513,5 млн сумов, то есть 3,72 млн российских рублей.

Для сравнения: семиместный гибридный кроссовер Atto 8 (BYD Tang L) обойдется в 529,8-621,6 млн сумов (3,84-4,51 млн рублей). Так что Ti 7 вышел дешевле.

С оснащением при этом не поскупились: обогрев всех кресел, лобового стекла и рулевого колеса, вентиляция всех сидений, массаж для водителя и переднего пассажира. Плюс 3-зонный климат-контроль, акустические стекла спереди, панорамная крыша с люком, 14 динамиков, 15,6-дюймовый сенсорный экран, проекционный дисплей и адаптивный круиз-контроль.

Про подключаемые гибриды и причины их растущей популярности «За рулем» уже рассказывал.

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