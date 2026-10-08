Представлен новый BMW iX4 в свежем фирменном стиле Neue Klasse: как он выглядит?

BMW: кроссовер iX4 50 xDrive выйдет в марте 2027 года с ценой от 5,66 млн рублей

Третьим представителем линейки Neue Klasse у BMW стал электрический кроссовер iX4 – вместе с ним в этой семье числятся iX3 и i3. От остальных кроссоверов марки новинку отличает более покатая линия крыши: силуэт вышел стремительнее, ближе к купе. Причем даже базовая версия машины идет с оформлением в стиле M Sport.

В продажу iX4 50 xDrive выйдет в марте 2027 года. Правда, сразу после премьеры дилеры предложат не все комплектации – часть вариантов появится позже.

Стартовая цена для американского рынка – $66 200, что по курсу на 8 октября 2026 года составляет около 5,66 млн рублей. Такие данные приводит Carscoops.

Место сборки – завод BMW в венгерском Дебрецене.

Технические характеристики и зарядка

Под кузовом iX4 50 xDrive прячутся два электромотора, работающих на полный привод. Суммарная отдача – 463 л.с. (345 кВт), крутящий момент достигает 644 Н·м.

До 96 км/ч кроссовер разгоняется за 4,7 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 209 км/ч.

Полезная емкость батареи – 112,2 кВт·ч. Этого, по расчетам производителя, хватает на 689 км пробега.

Архитектура – на 800 В, заявлена поддержка DC-зарядки мощностью до 400 кВт. Десять минут у терминала добавят до 296 км запаса хода, а с 10 до 80% батарея заполняется за 21 минуту. Есть и двунаправленная зарядка.

Версия M60 xDrive и салон

Ближе к концу 2027 года дебютирует заряженная модификация iX4 M60 xDrive. Ее моторы в сумме выдают 612 л.с., а сотню электрокар набирает за 3,7 секунды.

Вдобавок M60 достанется адаптивная подвеска M, электронный задний дифференциал M Sport, перенастроенное шасси и 21-дюймовые колеса в стандарте. Опцией станет желтая светотехника, навеянная гоночными автомобилями BMW.

Салон получил панорамную стеклянную крышу во всю длину, пакет M Sport и систему Panoramic iDrive. В нее входят проекционный дисплей у основания лобового стекла и центральный тачскрин диагональю 17,9 дюйма.

Доплатить придется за 3D-проекционный дисплей и голосовой ассистент с технологией Amazon Alexa+. Оба решения доступны опционально.

Ассистенты водителя и история iX4

Из систем помощи водителю в новинке появится Highway Assistant: он позволяет ехать без удержания руля на скорости до 137 км/ч. За работу силовой установки и шасси отвечает контроллер «Heart of Joy» – производитель говорит о десятикратном ускорении обработки данных по сравнению с прежними системами.

История названия началась в 2018 году, когда iX4 впервые появился в линейке BMW. До этого марка предлагала только купе-кроссовер X4 с традиционным ДВС. Сейчас выпускается рестайлинговая версия второго поколения.

О том, как цифровые сервисы все глубже меняют управление автомобилем, «За рулем» рассказал.

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