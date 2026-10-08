Управление автомобилемTenet Plus вывели в смартфон. Что предлагают?

Бренд Tenet Plus представил первый цифровой сервис для владельцев машин

Компания Tenet Plus анонсировала свой первый цифровой продукт, адресованный владельцам автомобилей. Новое приложение позволяет управлять важными функциями машины, следить за ее состоянием и заранее планировать обслуживание – все это доступно прямо со смартфона.

Сервис создан в рамках философии бренда «Быть элегантным». Элегантность здесь означает комфорт без лишних усилий: технологии не усложняют повседневные сценарии, а делают их удобнее и предсказуемее.

Центральная возможность приложения – телематика. Владелец может удаленно проверять уровень топлива, давление в шинах и местоположение автомобиля, а также управлять отдельными функциями. Например, заранее запустить двигатель и подготовить салон к поездке, прогрев или охладив его. Дистанционно доступны и некоторые элементы кузова, включая стекла и люк. Так привычные функции комфорта получают цифровое продолжение.

Tenet Plus

Сервис помогает следить за состоянием машины и вовремя реагировать на необходимость обслуживания. Владелец видит информацию о техобслуживании, проверяет актуальность гарантии, просматривает историю работ и получает напоминания о предстоящем ТО и других важных событиях.

В приложении также собраны электронная сервисная книжка, руководство по эксплуатации и расшифровка индикаторов на панели приборов. Интерактивная карта поможет найти ближайший дилерский центр и записаться на сервис.

Для связи с брендом предусмотрены обращение в службу поддержки, участие в опросах, доступ к новостям и спецпредложениям, а также переход на официальные страницы Tenet Plus в соцсетях.

О необычных исследованиях, посвященных новым автомобилям, «За рулем» уже рассказывал на примере Mercedes-Benz.

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