Управление автомобилемTenet Plus вывели в смартфон. Что предлагают?
Компания Tenet Plus анонсировала свой первый цифровой продукт, адресованный владельцам автомобилей. Новое приложение позволяет управлять важными функциями машины, следить за ее состоянием и заранее планировать обслуживание – все это доступно прямо со смартфона.
Сервис создан в рамках философии бренда «Быть элегантным». Элегантность здесь означает комфорт без лишних усилий: технологии не усложняют повседневные сценарии, а делают их удобнее и предсказуемее.
Центральная возможность приложения – телематика. Владелец может удаленно проверять уровень топлива, давление в шинах и местоположение автомобиля, а также управлять отдельными функциями. Например, заранее запустить двигатель и подготовить салон к поездке, прогрев или охладив его. Дистанционно доступны и некоторые элементы кузова, включая стекла и люк. Так привычные функции комфорта получают цифровое продолжение.
Сервис помогает следить за состоянием машины и вовремя реагировать на необходимость обслуживания. Владелец видит информацию о техобслуживании, проверяет актуальность гарантии, просматривает историю работ и получает напоминания о предстоящем ТО и других важных событиях.
В приложении также собраны электронная сервисная книжка, руководство по эксплуатации и расшифровка индикаторов на панели приборов. Интерактивная карта поможет найти ближайший дилерский центр и записаться на сервис.
Для связи с брендом предусмотрены обращение в службу поддержки, участие в опросах, доступ к новостям и спецпредложениям, а также переход на официальные страницы Tenet Plus в соцсетях.
О необычных исследованиях, посвященных новым автомобилям, «За рулем» уже рассказывал на примере Mercedes-Benz.
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