Не только для своих: Mercedes-Benz удивил водителей других марок своим необычным ходом

Mercedes-Benz приглашает частных водителей к тестированию своих моделей

Автогигант Mercedes-Benz ищет добровольцев для масштабного исследования, чтобы сделать новые модели идеальными для водителей.

Компания пересматривает подход к созданию автомобилей, делая ставку на обратную связь от тех, кто сидит за рулем.

Автопроизводитель запустил специальную программу, которая позволит обычным водителям повлиять на то, какими будут машины будущего. Примечательно, что для участия совсем не обязательно быть владельцем Мерседеса – компания активно приглашает и водителей других брендов.

Цель проста: немцы хотят создать машины, которые будут не только безопасными и комфортными, но и по-настоящему востребованными. Чтобы не отрываться от реальности и понимать истинные желания потребителей, Mercedes-Benz предлагает автомобилистам заглянуть «за кулисы» своих исследований.

Участие в проекте – дело добровольное. Волонтерам предлагают различные форматы: от тест-драйвов в реальных условиях и работы на симуляторах до личных интервью и онлайн-опросов, которые можно проходить не выходя из дома. География очных мероприятий охватывает регионы Зиндельфинген, Беблинген и Иммендинген. В зависимости от сложности задачи, на это может уйти от получаса до двух часов, а за потраченное время иногда предусмотрена денежная компенсация.

Чтобы стать частью исследования, кандидату нужно быть старше 18 лет, иметь действующие права категории B, постоянно проживать в Германии и свободно владеть немецким языком.

Однако регистрация не гарантирует немедленного участия: компания оставляет за собой право отбирать кандидатов индивидуально, рассылая персональные приглашения.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!