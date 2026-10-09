Porsche закрыл тему бензиновых Boxster и Cayman
Электрическая тяга останется единственным вариантом для нового поколения Porsche 718. Бензиновые Boxster и Cayman в линейке не появятся – во всяком случае, теперь в компании говорят именно так. О планах Motor1 рассказал Маттиас Раутер, который возглавляет отдел корпоративных коммуникаций марки.
Правда, еще недавно Porsche допускал другой сценарий. Речь шла о том, что новое поколение 718 получит и полностью электрические машины, и автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Бензиновые моторы, по тем предположениям, могли сохраниться только у топовых модификаций. Однако официального утверждения такие версии так и не дождались.
Кстати, разработка электрических спорткаров началась еще в 2022-м – тогда Porsche впервые объявил о переводе моделей на электротягу.
Первый полный год производства электрических Boxster и Cayman запланирован на 2028-й. Из этого следует, что официальная премьера новых 718 может пройти уже в следующем году, пишет Motor1.
«За рулем» уже рассказывал, что BMW нарастит долю стандартизированных деталей.
Понравилась публикация?
Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:
1. Откройте https://google.com...
2. Поставьте галочку напротив нашего издания
Готово – остаемся на связи!
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube