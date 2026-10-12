Эксперт рассказал, сколько может стоить гибридный Lada Azimut

Эксперт Еременко назвал примерную цену гибридного кроссовера Lada Azimut

Гибридная версия Lada Azimut еще не добралась до салонов, а споры о ее цене идут вовсю. Прогноз озвучил н ачальник управления автокредитования Инго Банка Андрей Еременко , он же объяснил, кому такая машина может пригодиться:

«По предварительным оценкам, в текущих ценах базовая версия стоила бы 3,5 млн рублей. Однако к 2028 году с учетом инфляции стоимость машины, вероятнее всего, превысит 3,5-4 млн рублей. Кто его будет покупать? Семьи с детьми, жители пригородов и путешественники, часто выезжающие на загородные трассы и легкое бездорожье. Зачем вообще нужна такая версия? Единственный способ получить систему 4WD – это добавление электромотора на заднюю ось, так как бензиновая платформа автомобиля изначально переднеприводная. Сочетание бензинового двигателя и батареи обеспечивает солидный запас хода. Мне кажется, что такая версия Azimut повысит имидж Lada», – отметил эксперт.

С технической частью все куда понятнее. Суммарная отдача связки из ДВС и пары электромоторов – порядка 500 л.с. С полным баком и заряженной батареей кроссовер по паспорту способен проехать больше 1000 км, а первую сотню набирает за 6,5 секунды.

Накануне выяснилась еще одна подробность: тяговую батарею для гибрида будут производить в России.

Что до обычных бензиновых Lada Azimut, их продажи стартуют до конца года. Сколько за них попросят, АВТОВАЗ пока не рассекретил.

О появлении полноприводной версии популярного кроссовера «За рулем» уже рассказывал.

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