1300 км без дозаправки: российский кроссовер популярной марки готовят к премьере

Стало известно, когда в РФ стартует запуск большого кроссовера Tenet Plus L8

В базе Роспатента появились изображения сразу трех товарных знаков – речь о моделях L4, L6 и L8 из линейки Tenet Plus. Когда же ждать главную новинку? Большой кроссовер Tenet Plus L8 обещают вывести на рынок в первой половине 2027 года, передает Auto Mail, ссылаясь на представителей бренда.

Сам бренд Tenet Plus – плод сотрудничества компаний «АГР» и Defetoo. Сборку машин наладили на двух площадках: в Калуге и Санкт-Петербурге.

Технические характеристики Tenet Plus L8

Под капотом у L8, как предполагается, окажется гибридная силовая установка мощностью 275 л.с. Основой для нее послужил 1,5-литровый двигатель. На одной лишь электротяге кроссовер проедет до 107 км, а суммарный запас хода доходит до 1300 км.

Интерьер тоже не обошли вниманием: по центру передней панели встанет вертикальный сенсорный экран с диагональю 13,2 дюйма. Отвечает за быстродействие системы процессор Snapdragon 8155 от Qualcomm. Между прочим, селектор коробки передач перенесли на рулевую колонку.

Ранее «За рулем» уже рассказывал, что новая версия кроссовера Belgee Х50 появилась в автосалонах.

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