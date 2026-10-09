Новая версия популярного кроссовера Belgee уже у дилеров

Эксперт Шапринский: новая версия кроссовера Belgee Х50 появилась в автосалонах

Кроссовер Belgee Х50 вернулся на российский рынок в новой версии. В частности, первые такие автомобили появились в дилерском центре «Прагматика» в Санкт Петербурге, рассказали агентству «Автостат» в компании. По прогнозу коммерческого директора сети дилерских центров «Прагматика» Александра Шапринского, Belgee Х50 на начальном этапе может занять около 15% от общего объема продаж марки. В дальнейшем доля этой модели может вырасти до 20-25%.

«Основными конкурентами Belgee Х50 станут, в первую очередь, начальные модели брендов Haval и Tenet. При этом новинка не заберет часть продаж у Belgee Х50+, т.к. эти автомобили заметно отличаются друг от друга», – комментирует Шапринский.

Напомним, что кроссовер Belgee X50 доступен в единственной комплектации Актив/Active стоимостью от 2 199 990 рублей. Автомобиль оснащается атмосферным четырехцилиндровым бензиновым двигателем объемом 1,5 л, который развивает 122 л.с. и сочетается с классической 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Belgee X50

Модель отличается обновленным задним бампером, скрытым оформлением выхлопной системы, лаконичным дизайном передней части, наружными зеркалами заднего вида, выполненными «под карбон», а также спойлером на крышке багажника. Длина компактного кроссовера составляет 4330 мм при колесной базе в 2600 мм, Ширина достигает 1800 мм, а высота – 1609 мм. Багажное отделение располагает полезным объемом в 330 л.

Belgee X50

О том, что популярный в РФ кроссовер скоро получит полный привод, «За рулем» уже рассказывал.

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