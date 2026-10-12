Электрокары в Беларуси сдают позиции: продажи просели на 13%
В сентябре белорусские покупатели приобрели 9,7 тыс. новых машин – такие данные приводит ассоциация БАА. К августу объемы просели на 5%, зато год к году прибавили сразу 72%. Месяцем раньше, напомним, рынок поставил рекорд всего 2026 года – 10,3 тыс. автомобилей.
Первое место по популярности в соседней стране по-прежнему у кроссовера Belgee X50+ – почти 2 тыс. проданных экземпляров, а на вершине он держится уже три месяца подряд.
В сегменте электрокаров картина другая. За прошлый месяц здесь реализовали 3,3 тыс. машин, хотя месяцем ранее показатель был на 13% выше. Лучший результат показал хэтчбек Geely EX2 – в начале осени его выбрали около 1 тыс. покупателей.
О том, чем электромобили отличаются от машин с ДВС в плане влияния на экологию, «За рулем» уже рассказывал.
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