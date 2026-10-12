Ford Maverick заводится сам: странный сбой техники, версии и реакция Ford

Владельцы Ford Maverick утверждают, что их машины заводятся сами по себе

Владельцы пикапов Ford Maverick сообщают о случаях самопроизвольного запуска двигателя

Обсуждение разгорелось в закрытой группе одной из соцсетей в конце сентября: один из владельцев обнаружил утром работающую машину в гараже, причем это был не первый подобный случай.

Ford Maverick

Три основные версии

Наиболее вероятной причиной этого считается ошибочное или намеренное использование отложенного запуска в FordPass. Из-за отсутствия проверок при настройке посторонний человек, получивший телефон, может легко запрограммировать запуск.

Вторая версия – случайное срабатывание брелока. Хотя тот факт, что для дистанционного запуска с ключа нужно последовательно нажать несколько кнопок, делает непреднамеренный запуск маловероятным, даже если брелок лежит в сумке или ящике вместе с другими предметами.

Третья версия касается гибридной системы. Якобы при низком заряде тяговой батареи двигатель запускается автоматически. Однако такая логика характерна для подключаемых гибридов (PHEV), и то лишь во время движения – для циркуляции смазки и предотвращения отложений в топливной системе. В стоящем на парковке автомобиле этого происходить не должно. Maverick – не подключаемый гибрид: его система охлаждения может включаться в жару, но сам двигатель запускаться не должен.

Ford Maverick

Кроме того, есть и простое объяснение – владелец просто забыл выключить машину. Гибрид в неподвижном состоянии очень тих, двигатель может отключиться, но системы остаются под напряжением, создавая ощущение, что автомобиль заглушен.

Позиция Ford и регуляторов

Журналисты неоднократно обращались в Ford за комментарием, но компания до сих пор не дала никаких объяснений. В базе NHTSA (Национальное управление безопасности дорожного движения США) официальных жалоб на массовое самопроизвольное пробуждение Maverick не найдено. Таким образом, речь пока идет о единичных случаях в сообществах аввтовладельцев, а не о подтвержденной системной проблеме. Остается неясным, это розыгрыш, единичные сбои или недоработка.

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