Гибридный Azimut: эксперт назвал возможную цену новинки

Андрей Еременко: Базовая версия гибридного Lada Azimut может стоить от 3,5 млн к 2028 году

По оценкам начальника управления автокредитования Инго Банка Андрея Еременко, базовая версия гибридного Lada Azimut в текущих ценах обошлась бы покупателю примерно в 3,5 млн рублей.

Однако к 2028 году из-за инфляции стоимость, скорее всего, вырастет и превысит диапазон 3,5-4 млн рублей. Эксперт считает, что основными покупателями такой машины станут семьи с детьми, жители пригородов и любители путешествий, которым нужны загородные трассы и легкое бездорожье.

Гибридная версия, по словам Еременко, является единственным способом получить полный привод: бензиновая платформа изначально переднеприводная, поэтому для реализации 4WD на заднюю ось добавляют электромотор. Сочетание ДВС и батареи обеспечивает солидный запас хода. Эксперт полагает, что такая модификация укрепит имидж Lada.

Уже известны характеристики кроссовера: двигатель внутреннего сгорания и два электромотора суммарно выдают около 500 л.с.

Запас хода на полном баке и заряженной батарее превышает 1000 км, а разгон до 100 км/ч занимает 6,5 секунды.

Кроме того, сообщалось, что гибрид получит тяговую батарею российского производства.

Продажи новинки стартуют в конце осени, а эксперты прочат ей место в тройке лидеров бренда.

Напомним, серийное производство флагманского кроссовера началось 25 сентября. На старте линейка двигателей включает модернизированные атмосферные моторы собственной разработки объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132л.с. Предлагаются 6-ступенчатая механика и вариатор.

Про еще одну новинку, которая уже добралась до российских дилеров, «За рулем» рассказывал.

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