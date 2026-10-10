РЖД запустили в производство идеальные вагоны для путешественников-одиночек

Капсульные вагоны для одиночных пассажиров запустят на маршрутах в 2028 году

Капсульные вагоны – так в РЖД решили подойти к ночным переездам. Их выпуск уже начался, а на маршруты такой состав рассчитывают вывести к 2028 году.

Смысл затеи простой: дать одинокому путешественнику тишину и личное пространство, не задирая цену до уровня купе. По сути, это промежуточный вариант между плацкартом и купе – дешевле второго, спокойнее первого.

Одна капсула – один пассажир. Внутри предусмотрены шумоизоляция, отдельная подсветка, место для ручной клади и спальное место, которое сделали длиннее обычного. Японские капсульные отели, кстати, тут вспоминаются сами собой, хотя идею пришлось подгонять под российские расстояния и долгие поездки.

Производство, между прочим, уже идет. Новые вагоны выйдут шире и длиннее стандартных – за счет этого обновят не только капсулы, но и плацкарт, СВ и вагоны-рестораны. Запуск на маршрутах намечен на 2028 год.

Рассчитан формат в первую очередь на тех, кто едет один. Таким пассажирам он подойдет: в шумном плацкарте ехать не хочется, а переплачивать за купе – тоже. Зато семьям и людям с большим багажом в капсульных вагонах будет менее удобно.

Главное, чего хотят добиться авторы проекта, – сделать ночные переезды спокойнее и комфортнее. Отдыхать без соседей и шума раньше можно было в основном в дорогих вагонах, а теперь такую возможность попробуют сделать доступнее.

О том, как выкроить личное пространство в дальней поездке, «За рулем» уже рассказал на примере автодома Knaus Van TI Plus.

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