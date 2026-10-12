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Раскрыто количество поставленных на учет электрокаров Атом

Аналитик Целиков рассказал, сколько электрокаров Атом поставили на учет в России

За сентябрь на российский учет поставили 14 новых электромобилей Атом. Всего же за все время в стране зарегистрировали 54 такие машины – об этом 9 октября в своем Telegram-канале написал директор аналитического агентства « Автостат» Сергей Целиков.

Кстати, сразу три четверти оформленных экземпляров Атом записаны на юрлица. Частных владельцев, выходит, пока совсем немного.

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Еще один момент, на который аналитик обратил внимание: сборка Атома стартовала в сентябре на московском заводе « Москвич», и тогда же официально объявили о намерении в ближайшее время довести темп выпуска до 20 автомобилей за смену.

Производство идет по полному технологическому циклу. В него входят мелкоузловая сварка кузова, окраска и антикоррозионная обработка, сборка готового автомобиля, настройка и регулировка механической части, конфигурирование и калибровка электронных систем, а также тестирование и финальный контроль качества.

Технически Атом стоит на собственной модульной платформе. Одного заряда хватает, чтобы проехать до 500 км по циклу WLTC, а электродвигатель мощностью 204 л. с. разгоняет машину до 100 км/ч за 7 секунд.

Раскрыто количество поставленных на учет электрокаров Атом

О том, сколько коммерческих машин зарегистрировано в России, «За рулем» уже рассказывал.

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Источник:  телеграм-канал Сергея Целикова
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