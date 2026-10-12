Сколько коммерческих автомобилей зарегистрировано в РФ?

«Автостат»: в России насчитывалось 7,88 млн коммерческих автомобилей

На середину нынешнего года в нашей стране насчитывалось 7,88 млн экземпляров коммерческой автомобильной техники. Такие данные содержатся в отчете «Парк ТС в РФ на 01.07.2026 г.», подготовленном экспертами агентства «Автостат».

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Чуть более половины (51%) этого парка занимают легкие коммерческие автомобили (LCV), которых числится 4,02 млн машин. Немногим меньше (44,8%) в стране насчитывается грузовиков — 3,53 млн экземпляров. Оставшаяся часть (4,2%) парка комтранса принадлежит автобусам, что составляет 0,33 млн штук.

О том, как меняется структура поставок автомобилей в Россию, «За рулем» уже рассказывал.

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