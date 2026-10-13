Две версии этого кроссовера сравнялись в цене: как изменились скидки на гибрид

Марка Voyah изменила цену и скидки на кроссовер Free в России

В России изменились условия покупки гибридных кроссоверов Voyah Free в исполнениях «Спорт» и «Спорт+». Базовая цена версии «Спорт» прибавила 200 тыс. рублей и теперь стоит 6 940 000 рублей.

Однако рост прайса с лихвой перекрыла прямая выгода при оплате наличными: она поднялась сразу на 260 тыс. рублей. Для обеих модификаций скидка составляет теперь 650 тыс. рублей, а итоговая стоимость машины – 6 290 000 рублей.

В результате обе версии в прайсе сравнялись. «Спорт», несмотря на подорожание, стал доступнее на 60 тыс. рублей.

Обе версии построены по схеме последовательного гибрида. Бензиновый ДВС здесь не связан с колесами напрямую – он выполняет роль генератора, а вращение обеспечивают электромоторы.

У «Спорта» электрическая установка состоит из двух моторов. Суммарная пиковая отдача – 490 л. с., максимальный крутящий момент – 720 Нм, разгон до «сотни» – 4,8 секунды. Запас хода достигает 1000 километров, и складывается он из работы 1,5-литрового бензинового двигателя на 150 л. с. и батареи емкостью 39,2 кВт·ч.

Voyah Free Sport

Версия «Спорт+» получила более мощный задний электродвигатель. Суммарная пиковая мощность двух моторов выросла до 510 л. с., зато крутящий момент оказался ниже – 690 Нм. До 100 км/ч кроссовер ускоряется за те же 4,8 секунды, а максимальная скорость ограничена 200 км/ч. Никель-кобальт-марганцевая батарея на 43 кВт·ч, 56-литровый бензобак и 1,5-литровый турбированный мотор-генератор на 150 л. с. дают до 1020 километров суммарного пробега.

Voyah Free Sport+

О том, что происходит с поставками и ценами на китайские машины в России, «За рулем» уже рассказывал.

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