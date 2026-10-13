Известный в России бренд представил флагманский кроссовер мощностью 1000 л.с.
Парижский автосалон 2026 года стал площадкой, где Avatr рассекретил концепт T09. Именно с этой машины стартует новая флагманская линейка бренда. Целились в премиальный сегмент кроссоверов: ценник ориентировочно 500 тыс. юаней, что по курсу составляет около 6,3 млн рублей.
Главные соперники новинки – полноразмерные китайские кроссоверы, в частности Aito M9 и Li Auto L9.
На рынке Китая продажи начнутся в четвертом квартале 2026 года; серийный запуск модели тоже обещают до конца года.
Создавали T09 совместно с Huawei. Посадочных мест в салоне – шесть.
Новый стиль Vision Xpectra
Кузов выполнен в новом стиле Vision Xpectra. Самое заметное в передней части – решетка, на которой уместились 362 логотипа Avatr разной высоты.
Светотехника получила кристаллические модули с двухслойной алмазной огранкой.
Капот сделали в виде массивной «раковины» площадью 2,1 кв. м.
Салон: система Vortex и три экрана
Внутри работает система эмоционального взаимодействия «Vortex» – бесшовная двухуровневая изогнутая конструкция, которая к тому же складывается.
Дополняют ее 118 RGB-светодиодных матричных элементов.
Центр интерьера – три экрана: приборная панель на 10,25 дюйма и два дисплея по 17,2 дюйма для центральной консоли и переднего пассажира.
Техника: свыше 1000 л.с. и батарея CATL
Саму модель марка называет самой технологически насыщенной серийной в своей линейке: сюда интегрированы система интеллектуального вождения Huawei Qiankun и новая технология интеллектуального управления Taihang.
Силовая установка – интеллектуальная супергибридная система: двухлитровый двигатель плюс распределенный электропривод на трех моторах. Суммарная отдача превышает 1 тыс. л.с.
Питает все это аккумулятор CATL Freevoy на 71,24 кВт·ч. Запас хода в электрорежиме – больше 400 км по циклу CLTC.
До 2030 года в Avatr рассчитывают расширить географию до более чем 110 стран и регионов.
Зарубежные продажи, как ожидается, займут свыше 50% общего объема реализации.
Ранее «За рулем» рассказывал о другом китайском кроссовере, который удивил необычной оптикой и большим экраном.
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