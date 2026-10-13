Известный в России бренд представил флагманский кроссовер мощностью 1000 л.с.

Продажи флагманского Avatr T09 начнутся в Китае в четвертом квартале 2026 года

Парижский автосалон 2026 года стал площадкой, где Avatr рассекретил концепт T09. Именно с этой машины стартует новая флагманская линейка бренда. Целились в премиальный сегмент кроссоверов: ценник ориентировочно 500 тыс. юаней, что по курсу составляет около 6,3 млн рублей.

Avatr T09

Главные соперники новинки – полноразмерные китайские кроссоверы, в частности Aito M9 и Li Auto L9.

На рынке Китая продажи начнутся в четвертом квартале 2026 года; серийный запуск модели тоже обещают до конца года.

Создавали T09 совместно с Huawei. Посадочных мест в салоне – шесть.

Новый стиль Vision Xpectra

Кузов выполнен в новом стиле Vision Xpectra. Самое заметное в передней части – решетка, на которой уместились 362 логотипа Avatr разной высоты.

Светотехника получила кристаллические модули с двухслойной алмазной огранкой.

Капот сделали в виде массивной «раковины» площадью 2,1 кв. м.

Салон: система Vortex и три экрана

Внутри работает система эмоционального взаимодействия «Vortex» – бесшовная двухуровневая изогнутая конструкция, которая к тому же складывается.

Дополняют ее 118 RGB-светодиодных матричных элементов.

Центр интерьера – три экрана: приборная панель на 10,25 дюйма и два дисплея по 17,2 дюйма для центральной консоли и переднего пассажира.

Интерьер Avatr T09

Техника: свыше 1000 л.с. и батарея CATL

Саму модель марка называет самой технологически насыщенной серийной в своей линейке: сюда интегрированы система интеллектуального вождения Huawei Qiankun и новая технология интеллектуального управления Taihang.

Силовая установка – интеллектуальная супергибридная система: двухлитровый двигатель плюс распределенный электропривод на трех моторах. Суммарная отдача превышает 1 тыс. л.с.

Питает все это аккумулятор CATL Freevoy на 71,24 кВт·ч. Запас хода в электрорежиме – больше 400 км по циклу CLTC.

До 2030 года в Avatr рассчитывают расширить географию до более чем 110 стран и регионов.

Зарубежные продажи, как ожидается, займут свыше 50% общего объема реализации.

Ранее «За рулем» рассказывал о другом китайском кроссовере, который удивил необычной оптикой и большим экраном.

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