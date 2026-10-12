Выбирайте лучшие подшипники России!
Совсем немного времени осталось до завершения голосования за лучшие бренды автокомпонентов и ГСМ
Напомним, что на первом этапе премии Бренд Года «За рулем» наши читатели и подписчики назвали ТОП-10 производителей подшипников, вот их список:
- Febest
- Ganz
- GMB
- Iljin
- Koyo
- Marshall
- Metaco
- Patron
- Trialli
- VPZ/VBF
Теперь пришло время назвать лучшего из лучших. Чтобы выбрать чемпиона, переходите по ссылке и голосуйте за финалистов.
Там же представлены номинанты на победу еще в 11 категориях. Голосование продлится до 1 ноября.
Давайте сделаем рынок автокомпонентов прозрачным вместе!
- «За рулем» можно смотреть на YouTube