Выбирайте лучшие подшипники России!

Совсем немного времени осталось до завершения голосования за лучшие бренды автокомпонентов и ГСМ

Напомним, что на первом этапе премии Бренд Года «За рулем» наши читатели и подписчики назвали ТОП-10 производителей подшипников, вот их список:

Febest

Ganz

GMB

Iljin

Koyo

Marshall

Metaco

Patron

Trialli

VPZ/VBF

Теперь пришло время назвать лучшего из лучших. Чтобы выбрать чемпиона, переходите по ссылке и голосуйте за финалистов.

Там же представлены номинанты на победу еще в 11 категориях. Голосование продлится до 1 ноября.

Давайте сделаем рынок автокомпонентов прозрачным вместе!