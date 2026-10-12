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БРЕНД ГОДА
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Выбирайте лучшие подшипники России!

Совсем немного времени осталось до завершения голосования за лучшие бренды автокомпонентов и ГСМ

Напомним, что на первом этапе премии Бренд Года «За рулем» наши читатели и подписчики назвали ТОП-10 производителей подшипников,  вот их список:

  • Febest
  • Ganz
  • GMB
  • Iljin
  • Koyo
  • Marshall
  • Metaco
  • Patron
  • Trialli
  • VPZ/VBF

Теперь пришло время назвать лучшего из лучших. Чтобы выбрать чемпиона, переходите по ссылке и голосуйте за финалистов.

Выбирайте лучшие подшипники России!

Там же представлены номинанты на победу еще в 11 категориях. Голосование продлится до 1 ноября.

Давайте сделаем рынок автокомпонентов прозрачным вместе!

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
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