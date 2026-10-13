Citroën представила городской электромобиль дешевле Lada Vesta

Новый Citroën 2CV представили на Парижском автосалоне

На Парижском автосалоне Citroën выкатила концепт электрического автомобиля для города, сделанного по мотивам легендарного 2CV. По габаритам новинка вышла даже скромнее исторического оригинала: 3,7 метра против 3,8. Снаряженная масса – примерно одна тонна.

Узнаваемость классической модели марка сохранила. Круглые фары стоят отдельно от кузова, дворники заметно выступают, а крыша – складная, из ткани. Вместе с тем здесь есть светодиодная оптика, стальные 19-дюймовые диски и черная задняя дверь.

Кузовные панели специально сделали как можно проще, а бамперы – раздельными. Зачем? Чтобы ремонт обходился владельцу дешевле, ведь менять целиком большой элемент не придется.

Внутри – восьмидюймовый тачскрин, графика на котором выполнена в духе комиксов. Правда, не все настройки ушли в меню: часть функций по-прежнему включается обычными физическими переключателями. Отдельная фишка – съемный радиоприемник Radioën, который вне машины работает как портативная колонка.

Характеристики силовой установки и запас хода в Citroën пока держат в секрете. Собираются наладить выпуск электрокара в Европе, а серийная версия должна появиться в 2028 году – аккурат к 80-летию оригинального 2CV. Ориентировочный ценник – €15 тыс., то есть около 1,4 млн руб. по курсу на 12 октября 2026 года. Для сравнения: самая доступная Lada Vesta в комплектации «Комфорт'25» стоит 1 558 000 руб.

Ранее «За рулем» рассказывал, с кем придется конкурировать первому кроссоверу Lada.

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