С кем придется конкурировать первому кроссоверу Lada

Lada Azimut готовится выйти на рынок: кто составит ему конкуренцию

25 сентября на заводе в Тольятти прошла официальная церемония запуска Lada Azimut в серийное производство. Это первый кроссовер российского бренда, построенный на глубоко модернизированной платформе Lada Vesta. До конца года с конвейера планируют снять несколько тысяч товарных машин, а продажи стартуют уже в ноябре-декабре 2026-го.

Габариты новинки – 4416 мм в длину, 1838 мм в ширину и 1607 мм в высоту, колесная база равна 2675 мм. Спереди стоит независимая подвеска МакФерсон, сзади – доработанная полузависимая система с торсионной балкой. Дорожный просвет заявлен на уровне 208 мм, а топливный бак вмещает 55 литров бензина.

Моторная гамма на старте состоит из двух обновленных атмосферных двигателей АВТОВАЗа. 1,6-литровый агрегат выдает 120 л.с. и 154 Нм и трудится в паре с 6-ступенчатой механикой. Второй вариант – 1,8-литровый, на 132 л.с. и 175 Нм, причем с ним работает китайский вариатор WLY. Привод у кроссовера исключительно передний.

В 2027 году к ним добавится турбированный двигатель мощностью 150 л.с. в связке с классическим автоматом. Позднее обещают и подзаряжаемую гибридную модификацию с полным приводом.

Список оснащения у «Азимута» скорее иномарочный, чем вазовский: светодиодная оптика, до шести подушек безопасности, электропривод багажника, цифровая приборная панель, 10-дюймовый сенсорный экран мультимедиа и панорамная крыша с люком. Туда же беспроводная зарядка для смартфона, бесключевой доступ и запуск двигателя, камеры кругового обзора, система контроля давления в шинах, электрорегулировки сидений и двухзонный климат-контроль.

Lada Azimut

Кто станет конкурентом Азимута

Сегмент компактных кроссоверов – один из самых жарких на рынке, ведь именно в нем собраны основные бестселлеры. Забавная деталь: АВТОВАЗ подает «Азимут» как будущий флагман, тогда как почти все его потенциальные соперники – начальные модели в линейках своих брендов.

Стоимость и комплектации объявят ближе к началу продаж. Президент АВТОВАЗа Максим Соколов говорил, что цену выставят по нижней границе сегмента, а эксперты уже называют ориентир – от 1,9 до 2,8 млн рублей.

Отсюда простой вывод: считать прямыми конкурентами Volga K40 или « Москвич М70» смысла нет. Они и дороже, и крупнее, а общее с «Азимутом» у них разве что громкое имя. Так что круг сузим до официально представленных в России машин, близких по цене и ключевым характеристикам.

Конкуренты: Haval Jolion и Tenet T4L

Haval Jolion давно лидирует по продажам новых легковых автомобилей в России, так что именно его логично назвать главным оппонентом. Габариты сопоставимы с «Азимутом»: 4472 х 1874 х 1581 мм при колесной базе 2700 мм. Подвеска бывает полностью независимой или полузависимой сзади, клиренс – 190 мм, топливный бак – 55 литров.

Версия 2026 года продается в четырех комплектациях – «Комфорт», «Оптимум», «Премиум» и «Техно Плюс» – по цене от 2 099 000 до 2 949 000 рублей. Под капотом 1,5-литровый турбодвигатель в двух вариантах отдачи: 143 л.с. при 210 Нм либо 150 л.с. при 270 Нм. Коробка – 6-ступенчатая механика или 7-диапазонный робот, привод – передний либо полный.

Tenet T4L дебютировал на российском рынке весной 2026 года. Кузов у него чуть длиннее, чем у «Азимута» – 4506 х 1828 х 1701 мм, зато колесная база короче: 2650 мм. Подвеска полностью независимая, клиренс 203 мм, бак вмещает 51 литр.

Комплектаций две – «Актив» и «Прайм», цены без скидок составляют 2 329 000 и 2 479 000 рублей. 1,5-литровый турбомотор развивает 147 л.с. и 210 Нм и работает с 6-ступенчатой роботизированной коробкой, передающей момент только на переднюю ось.

Tenet Plus L4 и Москвич 3

Tenet Plus L4 стоит рассматривать с определенным авансом: продажи начались в России лишь в прошлом месяце, и рыночные амбиции модели еще предстоит подтвердить. Но по характеристикам она вполне способна потягаться с тольяттинской новинкой – 4505 х 1820 х 1635 мм, база 2700 мм, спереди МакФерсон, сзади полузависимая балка, клиренс 166 мм, бак на 51 литр.

Дебютировала «четверка» в двух комплектациях – «Стайл» и «Элегант» – за 2 540 000 и 2 690 000 рублей без скидок. Обе версии идут с 1,5-литровым турбо TCI, оснащенным распределенным впрыском и цепным приводом ГРМ: 147 л.с. и 225 Нм в паре с 6-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями, привод передний.

«Москвич 3» недавно обновили до версии 2026 года. Теперь это 4510 х 1800 х 1660 мм при прежней колесной базе 2620 мм. Спереди МакФерсон, сзади полузависимая система с торсионной балкой, клиренс 170 мм, топливный бак – 50 литров.

Комплектации – «Стандарт», «Стандарт Плюс» и «Комфорт», цены варьируются от 2 040 000 до 2 280 000 рублей без скидок. Мотор – 1,5-литровый турбо на 136 л.с. и 200 Нм, трансмиссия – 6-ступенчатая механика или вариатор, привод передний.

Jeland J6 и Changan CS35 Max

Jeland J6 выпускают в России на петербургском заводе «АГР» по полному циклу. Размеры – 4509 х 1860 х 1650 мм, колесная база 2610 мм. Подвеска полностью независимая: МакФерсон спереди и многорычажная конструкция сзади. Дорожный просвет 175 мм, бак – 51 или 57 литров в зависимости от типа привода.

Три комплектации – «Актив», «Комфорт» и «Престиж» – обойдутся в 2 350 000-2 929 000 рублей без скидок. 1,5-литровый турбомотор выдает либо 147 л.с. при 210 Нм, либо 150 л.с. при 275 Нм; коробка – 6– или 7-ступенчатый робот, привод передний или полный.

У Changan в России самая широкая линейка среди всех «китайцев», и наиболее близким соперником «Азимута» тут выглядит не субкомпактный CS35 Plus, а новый CS35 Max – несмотря на габариты, которые превосходят размеры других участников обзора. Зато цена подходящая, да и рыночный потенциал для конкуренции хороший. Машина измеряется как 4540 х 1860 х 1620 мм, база 2715 мм, подвеска полностью независимая, клиренс 180 мм, бак 51 литр.

Три версии – «Комфорт», «Люкс» и «Техно» – стоят от 2 649 900 до 2 839 900 рублей без скидок. 1,5-литровый турбодвигатель развивает 147 л.с. и 280 Нм и трудится в паре с 7-ступенчатым роботом, передающим тягу на переднюю ось.

Belgee X50 и X50+

Белорусский бренд Belgee оставили напоследок не случайно: все три его кроссовера в той или иной степени могут составить конкуренцию «Азимуту», и выбрать из них главного непросто. Модели X50 и X50+ подходят по большинству основных параметров, однако заметно уступают российской новинке в размерах. «Старший» X70 крупнее, но конкурентоспособен по цене лишь в двух начальных версиях с передним приводом.

Если все же решать, кто навяжет более серьезную борьбу, ключевую роль разделят две доступные модели – X50 и X50+. Обе они и попали в итоговый список потенциальных соперников.

С конца сентября Belgee X50 снова доступен на российском рынке. Кузов – 4330 х 1800 х 1609 мм, колесная база 2600 мм. Спереди установлена независимая подвеска МакФерсон, сзади – полузависимая, клиренс 193 мм, топливный бак на 45 литров.

Комплектация одна – «Актив» по цене 2 199 990 рублей. Новый 1,5-литровый атмосферный двигатель выдает 122 л.с. при 152 Нм, коробка – 6-ступенчатый автомат, привод передний.

X50+ по сути представляет собой более доступную лицензионную копию китайского Geely Coolray, который тоже продается в РФ в единственной топовой комплектации. Кроме того, это обновленная версия обычного X50 с другим дизайном и слегка увеличенными габаритами – 4380 х 1810 х 1615 мм, клиренс 182 мм. Подвеска и топливный бак такие же, как у X50.

Комплектаций четыре – «Актив», «Стиль», «Престиж» и «Оникс», их цены лежат в диапазоне от 2 319 990 до 2 799 990 рублей. Под капотом 1,5-литровый турбомотор на 147 л.с. и 270 Нм, работающий с 7-ступенчатой роботизированной коробкой с двойным сцеплением. Несмотря на другую силовую связку, привод исключительно передний.

О том, какие кроссоверы до 2,5 млн рублей чаще всего выбирают россияне, «За рулем» уже рассказывал.

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