Названы самые популярные новые кроссоверы в бюджете до 2,5 млн рублей

Эксперт Игнатов составил топ-5 новых кроссоверов за 2,5 млн рублей

Рынок новых кроссоверов с ценником до 2,5 млн рублей получил свежий рейтинг популярности. Лидером в нем оказался Haval Jolion, следом идут Tenet T4L и Haval M6, четвертую позицию держит Jaecoo J6, а замыкает пятерку Tenet T4.

Все средние цены посчитаны по состоянию на сентябрь 2026 года. Кто-то из этой компании хвастает богатым оснащением, кто-то – объемом багажника, а кто-то уже покидает конвейер.

Haval Jolion: опции против шумоизоляции

Возглавил топ Haval Jolion. Средняя цена в сентябре 2026 года – 2,39 млн рублей, и за эти деньги покупателю достается действительно щедрый набор опций и электронного оснащения.

В обновленной версии 2026 года передняя панель вместе с центральной консолью стала легче и динамичнее, приобрела любопытное декоративное и световое оформление. На центральном тоннеле, кстати, появилась вместительная ниша. Что до полноприводных модификаций, им поставили новый двигатель российского производства: мощность прежняя, зато крутящего момента больше, а топлива уходит меньше.

Haval Jolion

Есть и минусы. Шумоизоляция, увы, несовершенна: на высоких скоростях в салон пробиваются шины и ветер. Подвеска с мелкими неровностями справляется хорошо, но на крупных ямах скорость лучше сдерживать.

Tenet T4L и Haval M6: цена и вместительность

Второе место досталось Tenet T4L со средней стоимостью 2,36 млн рублей. По сути, это модификация компактного Tenet T4 с удлиненным кузовом.

От предшественника T4L отличает независимая задняя подвеска, более просторный салон и багажник объемом 475 литров. Оптимальное соотношение цены и набора опций – вот главный козырь модели. Уже в стартовой версии есть полный зимний пакет: обогрев передних и задних сидений, руля и лобового стекла плюс дистанционный запуск двигателя. А вот полного привода пока нет, динамика умеренная – 100 км/ч набираются за 10,5 секунды, да и владельцы в отзывах жалуются, что реальный расход топлива выше заявленного.

Tenet T4L

Третья строчка – Haval M6, средняя цена 2,27 млн рублей в сентябре. Такой вот самый доступный кроссовер во всей линейке марки.

Берет он прежде всего вместительностью. Багажник на 808 литров – рекорд для этого сегмента, а на заднем ряду свободно усаживаются трое взрослых. Подвеска надежная, хорошо ведет себя даже на плохом покрытии. Минусы тоже налицо: полного привода нет, оснащение довольно скромное. Впрочем, в новой версии появились передние боковые подушки безопасности, 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы и камера заднего вида с динамическими линиями разметки.

Haval M6

Jaecoo J6 и уходящий Tenet T4

Четвертым в рейтинге стал Jaecoo J6 со средней стоимостью 2,31 млн рублей. Внешность трендовая, кузов стройный, длиной 4,5 метра – по габаритам он обходит даже старшую модель Jaecoo J7.

Внутри дизайн не хуже, чем снаружи. Отделка – из износостойких материалов, по центру – огромный экран. Управляемость для своего класса точная: кроссовер уверенно держится в поворотах, а маневрировать помогает независимая задняя подвеска. Из минусов – жесткая настройка шасси, умеренная динамика и ограниченная проходимость у переднеприводной версии.

Jaecoo J6

Замыкает топ Tenet T4, производство которого свернули в конце июля 2026 года. Его место в линейке занял T4L, а дилеры пока распродают остатки со скидками.

Главный плюс Т4 – полный привод, которого у преемника как раз нет. Так что сейчас это один из самых доступных полноприводных автомобилей в сегменте: средняя стоимость модели в сентябре 2026 года составила 2,36 млн рублей, отметил специалист.

Tnet T4

О том, какие кроссоверы с полным приводом еще появляются на нашем рынке, «За рулем» рассказывал.

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