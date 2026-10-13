Evolute объявил о начале производства по полному циклу своей популярной модели

В России начался выпуск электрокроссовера Evolute i-SKY по полному циклу

Бренд Evolute объявил о начале производства по полному циклу (со сваркой, окраской и мелкоузловой сборкой) электрического кроссовера i-SKY на собственном предприятии в Липецкой области. Его рекомендованная розничная цена составляет 3 515 000 рублей. Как сообщает пресс-служба бренда, первые модели уже отправлены в дилерские центры и доступны для заказа. Габариты модели следующие: 4 685×1 900×1 613 мм.

Колесная база равна 2 775 мм. Клиренс - 180 мм. Автомобиль отличается острыми линиями капота, сложными формами боковин, полностью светодиодной оптикой, легкосплавными 19-дюймовыми колесными дисками, горизонтальными стоп-сигналами и задним спойлером. Модель доступна в синем и серебристом цветах на выбор.

Интерьер представлен в оранжевом, темно-сером и светло-сером оттенках. В отделке салона использована текстурированная экокожа. Автомобиль получил мультифункциональное рулевое колесо с регулировкой по высоте и вылету, 14,6-дюймовый дисплей мультимедиа, 10,25-дюймовую цифровую приборную панель и 6 динамиков. В оснащение также вошли панорамная стеклянная крыша со сдвижным люком, камеры кругового обзора 360, задние датчики парковки, электропривод багажной двери, бесключевой доступ, беспроводная зарядка для смартфона и климат-контроль. Водительское кресло оборудовано электрорегулировкой в 6 направлениях. К автомобилю можно подключить внешние электроприборы, т.к. имеется режим внешнего источника питания с системой раздачи электроэнергии мощностью 3,3 кВт.

Evolute i-SKY

Кроссовер оснащен электромотором мощностью 218 л.с. (160 кВт) с крутящим моментом 310 Нм. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 8 секунд, а максимальная скорость составляет 160 км/ч. Батарея — литий-железо-фосфатная с жидкостным охлаждением емкостью 62 кВтч, которая гарантирует запас хода до 424 км. С 30% до 80% автомобиль можно зарядить за 28 минут. На выбор есть три режима вождения («Эко», «Комфорт» и «Спорт»), а также выбор уровня рекуперации энергии при торможении и движении накатом.

За безопасность отвечают 6 подушек, антиблокировочная система, электронная система курсовой устойчивости и распределения тормозных усилий, противобуксовочная система, помощь при экстренном торможении и трогании на подъеме, ЭРА-ГЛОНАСС, система контроля давления в шинах, автоматический стояночный тормоз с функцией удержания, 2 крепления детского сиденья ISOFIX и система предупреждения пешеходов о приближении транспортного средства.

Автомобиль адаптирован к российским погодным условиям и имеет обогрев передних сидений, рулевого колеса, заднего стекла и форсунок стеклоомывателя. Кузовные элементы защищены антикоррозийной обработкой и дополнительной катодной оцинковкой.

Ранее «За рулем» рассказал, что новый кроссовер Haval с приличным запасом хода уже доступен для покупки в России.

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