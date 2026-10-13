Новый кроссовер Haval с приличным запасом хода уже доступен для покупки в России

Haval Xiaolong Max из КНР с полным приводом предлагается в РФ за 3,9 млн рублей

Подключаемых гибридов Haval на российском рынке официально пока нет, но обойти это нехитро: машину заказывают напрямую из Китая. На одном из крупнейших классифайдов уже выставили предложения о поставке новых Haval Xiaolong Max – цены начинаются от 3,9 млн рублей.

Haval Xiaolong Max

Основу силовой установки кроссовера составляет гибридная система Hi4 второго поколения. В ее составе трудится 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью около 116 л. с., а помогают ему два электромотора: передний на 70 кВт (95 л. с.) и задний на 150 кВт (204 л. с.). Суммарная отдача электротяги – 324 л. с.

Переключением режимов заведует двухступенчатая гибридная коробка DHT, причем делает это сама, без участия водителя. Пока скорость не превышает 35 км/ч, машина едет только на электричестве. Дальше в последовательном режиме подключается ДВС, а на высоких скоростях система уходит в параллельный режим – так достигается максимальная эффективность.

Батарея емкостью от 18,74 до 27,54 кВт·ч дает более 800 км суммарного запаса хода при полном заряде. На одной электротяге кроссовер проезжает от 85 до 110 км – конкретная цифра зависит от емкости аккумулятора.

Например, в Александрове Владимирской области новый Haval Xiaolong Max готовы привезти в комплектации Air с кожаным черно-оранжевым салоном за 3 915 000 рублей.

А вот в Красноярске кроссовер с таким же оформлением интерьера предлагают заказать за 4 004 433 рубля. Местная компания берется доставить автомобиль из Китая в Уссурийск, речь идет о версии 165 Plus Long Battery Life Version. Если конечный город окажется другим, стоимость может поменяться.

Интерьер Haval Xiaolong Max

Впрочем, цены в объявлениях обычно не финальные. На реальную сумму влияют выбранная комплектация, курс валют на день сделки, расходы на логистику, таможенные платежи и утильсбор.

О другом кроссовере, способном проехать больше тысячи километров без дозаправки, «За рулем» уже рассказывал.

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