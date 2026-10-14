Hyundai Bayon стал «злее» и больше: что изменилось в модели

Carscoops: Hyundai показал новый Bayon с гибридной установкой

Парижский автосалон стал площадкой для премьеры Hyundai Bayon второго поколения. Об этом пишет Carscoops. Кроссовер, который числился младшим братом Kona, теперь заметно посвежел и намерен потягаться с Ford Puma.

Впервые модель вышла на рынок в 2021 году. Спустя пять лет Hyundai решился на полную смену поколения, а не на очередной фейслифтинг. Кстати, попытка сделать Bayon выразительнее уже была – в 2024-м, но тогда обошлись точечными правками.

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Теперь дизайн переписали радикально. Новый облик выполнен в стилистике Art of Steel, знакомой по последнему Tucson. Узнаются характерные дневные ходовые огни в форме хоккейной клюшки, рельефная линия капота, квадратные накладки на крыльях и крупная надпись с названием модели под шильдиком Hyundai на багажнике.

Версия N Line и оснащение

Появилась и версия N Line. Ее выдают спортивный обвес, 18-дюймовые колеса и сдвоенные выхлопные трубы. Внутри – красная прострочка и металлические педали.

За счет более мужественного дизайна кроссовер кажется крупнее предшественника. В салоне прибавится простора: колесную базу увеличили на 20 мм, до 2600 мм. Опционально доступны сдвоенные 12,3-дюймовые экраны, камеры кругового обзора, вентиляция сидений и панорамная крыша.

Что до оснащения, то тут есть цифровой ключ Hyundai 2 – он позволяет открывать и запускать автомобиль со смартфона. Плюс премиальная аудиосистема Bose. На центральной консоли остался блок физических кнопок, а вот климат-контроль перевели на сенсоры, что может доставить неудобства. Новой операционной системы Hyundai Pleos у кроссовера, судя по всему, нет.

О другом кроссовере, который в России набирает популярность и скоро получит полный привод, «За рулем» уже рассказывал.

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