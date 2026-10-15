Названы основные тренды авторынка России в 2026 году

Аналитик Целиков: На авторынке РФ нормализовались запасы, спрос на SUV вырос

За девять месяцев 2026 года в России продали 967,8 тыс. новых легковых автомобилей – на 8% больше, чем за тот же период годом ранее. Среди главных тенденций года – нормализация товарных запасов, рост доли машин глобальных брендов и дальнейшее смещение спроса в сторону кроссоверов и внедорожников. Об этом рассказал директор аналитического агентства « Автостат» Сергей Целиков.

«Общий тренд: после длительного периода турбулентности (2022-2025) в текущем году авторынок нащупал "состояние равновесия". Нынешний коридор месячных продаж (100-140 тыс. шт. с учетом сезонного фактора) соответствует текущей экономической ситуации в стране», – рассказал эксперт.

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Затоваривание 2025 года осталось позади: запасы у дилеров и дистрибьюторов сократились до оптимальных для рынка двух-трех месяцев продаж. Ни дефицита, ни переизбытка автомобилей сейчас нет, заметил аналитик. Правда, в III квартале кое-чего все же не хватало – электромобилей, гибридов и машин с дизельными двигателями, поскольку спрос на них оказался повышенным. Зато в сентябре запасы подросли примерно на 10 тыс. автомобилей, и поспособствовала этому активизация российских производителей.

Доля автомобилей текущего года выпуска достигла 63,6% – почти вдвое больше, чем годом ранее. Кроссоверы и внедорожники заняли 73,4% рынка по итогам января – сентября. У марок глобальных брендов показатель поднялся с 8,4% до 14%.

По оценке «Автостата», часть покупателей, которые прежде откладывали сделку в ожидании возвращения ушедших марок, больше на это не рассчитывает. Такие клиенты начали заказывать машины по схемам альтернативного импорта. Одновременно ускоряется замещение китайских марок новыми российскими брендами, добавил Целиков.

О том, какие автомобили теряют в цене на вторичке быстрее остальных, «За рулем» уже рассказывал.

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