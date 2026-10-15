Эксперт: поставки из Китая сделали доступнее привычные россиянам автомарки

Аналитик Чернов: Спрос на привычные автобренды в России сохраняется

Продажи автомобилей глобальных брендов без учета китайских, российских и белорусских автомарок за 9 месяцев выросли на 81,5%. С января по сентябрь в России реализовали почти 136 тысяч новых машин таких марок, сообщил ранее глава «Автостата» Сергей Целиков. Очевидно, что интереса к привычным автомобильным маркам российские покупатели не потеряли. Разъяснение на этот счет дал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Почему знакомые марки стали доступнее

«Думаю, что покупатели сохранили интерес к привычным маркам, а поставки из Китая сделали их доступнее по цене. Этому также помогает курс рубля к юаню и скидки на избыточные складские запасы в КНР. В результате отдельные модели глобальных брендов стоят сопоставимо с хорошо оснащенными китайскими кроссоверами, и у покупателя появляется возможность выбрать знакомую марку в пределах того же бюджета», – заявил эксперт.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Ранее Целиков обратил внимание на то, что две трети из попавших в рейтинг «глобальных» машин, то есть 66,3%, сошли с конвейеров в Китае. Удивляться этому, по словам Чернова, не стоит: Китай массово выпускает автомобили глобальных концернов и обеспечивает их поставки в Россию, а значит, китайская сборка вовсе не равняется китайской марке.

«На мой взгляд, доступность Toyota, Mazda или Volkswagen заставляет китайские бренды активнее конкурировать ценой, гарантией и условиями обслуживания. Однако связывать весь рост глобальных марок с потерей клиентов китайскими компаниями нельзя, поскольку точных данных о переходах покупателей между брендами в приведенной статистике нет», – отметил он.

Прогноз спроса и утильсбор

Что до перспектив, спрос, по оценке аналитика, удержится, однако повторять рост на 81,5% каждый год не получится.

«Перспективы будут зависеть от курса рубля, расходов на ввоз и китайских экспортных требований. Например, согласно постановлению правительства № 1713, при расчете утильсбора учитывается мощность двигателя, а льготные условия личного ввоза сохранены для автомобилей до 160 л.с. при соблюдении остальных требований. Это поддерживает интерес к менее мощным версиям, тогда как более дорогие машины сложнее сделать привлекательными по цене. Ожидаю, что поставщики продолжат ввозить, прежде всего, востребованные модели, но при ослаблении рубля или увеличении расходов на импорт часть покупателей будет выбирать автомобили российской сборки, в том числе китайских марок», – отметил специалист.

Если коротко, поставщики, скорее всего, продолжат завозить в первую очередь ходовые модели. Зато ослабление рубля или подорожание импорта подтолкнет кого-то из покупателей к машинам российской сборки – включая китайские марки.

О том, стоит ли брать популярный китайский кроссовер с пробегом, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!