Путешествовать поездом в одиночку станет спокойнее: новые вагоны уже на подходе

Капсульные вагоны с удлиненным спальным местом выйдут на маршруты к 2028 году

Для ночных переездов в РЖД придумали капсульные вагоны. Выпуск уже стартовал, а на маршруты такой состав рассчитывают вывести к 2028 году.

Капсульный вагон РЖД

Затея простая: дать одинокому путешественнику тишину и личное пространство, не задирая цену до уровня купе. По сути, это промежуточный вариант между плацкартом и купе – дешевле второго и спокойнее первого.

Капсульный вагон РЖД

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Одна капсула – один пассажир. Внутри есть шумоизоляция, отдельная подсветка, место для ручной клади и спальное место, которое сделали длиннее обычного. Японские капсульные отели, кстати, вспоминаются сами собой, хотя идею пришлось подгонять под российские расстояния и долгие поездки.

Производство, между прочим, уже идет. Новые вагоны выйдут шире и длиннее стандартных – за счет этого обновят не только капсулы, но и плацкарт, СВ и вагоны-рестораны. Запуск на маршрутах намечен на 2028 год.

Схема капсульного вагона РЖД

Рассчитан формат в первую очередь на тех, кто едет один. В шумном плацкарте ехать не хочется, а переплачивать за купе – тоже. Зато семьям и людям с большим багажом в капсульных вагонах будет менее удобно.

Главное, чего хотят добиться авторы проекта, – сделать ночные переезды спокойнее и комфортнее. Отдыхать без соседей и шума раньше можно было в основном в дорогих вагонах, а теперь такую возможность попробуют сделать доступнее.

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