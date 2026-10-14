Россияне распробовали электромобили: рынок обновил рекорд

Глава «Автостата» Целиков назвал самые популярные электромобили в РФ

На неделе с 5 по 11 октября в России на учет поставили 914 электромобилей. Доля машин на чистой электротяге (BEV) добралась до 3,2% – это исторический максимум для рынка. Еще три недели назад показатель колебался в районе 2,9-3,0%, а в первом полугодии вообще держался ниже отметки в 1%.

Такими цифрами поделился Сергей Целиков, возглавляющий агентство « Автостат». Публикация появилась в его Telegram-канале.

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Что покупают охотнее всего? Тройка лидеров недели выглядит так: Changan Qiyuan Q05 – 246 штук (поставки через параллельный импорт), Toyota BZ3X – 234 штуки (тоже параллельный импорт) и отечественный Evolute I-Joy – 158 штук.

Возьмем более широкий период – картина тоже обнадеживающая. За девять месяцев 2026 года продажи BEV выросли на 42%, до 11 400 единиц. Подключаемые гибриды прибавили куда резче: рост в 2,5 раза, до 58 700 штук.

Приостановка госпрограммы поддержки автопроизводителей, по оценке эксперта, перетасовала расклад внутри сегмента, однако общий вектор электрификации авторынка не изменила.

О самых подешевевших за год подержанных машинах «За рулем» уже рассказывал.

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