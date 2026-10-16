Продажи этого китайского автобренда выросли в России на 83%

Аналитик Целиков: продажи автомобилей Zeekr увеличились в России на 83%

Российские покупатели все активнее оформляют новые Zeekr. За первые девять месяцев 2026 года на учет в стране встало 4264 таких машины.

Годом ранее результат был скромнее – 2330 единиц за тот же период. Разница между двумя показателями составляет 83% в пользу нынешнего года, сообщил Сергей Целиков, возглавляющий аналитическое агентство « Автостат». Свою публикацию он разместил в Telegram-канале.

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Рост продаж обеспечивают две новые гибридные модели, отметил эксперт. Так, с начала года продано 2915 автомобилей модели 9Х и 1087 единиц 8Х.

Что касается бывшего лидера, электрокара Zeekr 001, то его продажи снизились на 84% и составили 187 единиц.

Отдельно в сентябре было продано 868 автомобилей Zeekr, что почти в три раза больше (+186%), чем в первый осенний месяц прошлого года. Лидером стала модель Zeekr 8Х, которая разошлась тиражом в 522 единицы. Официально эта китайская марка на российском рынке не представлена.

О том, как китайские поставки меняют российский авторынок, «За рулем» уже рассказывал.

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