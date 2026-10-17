Самый дешевый электромобиль Geely появится на российском рынке
Компактный электрический хэтчбек Geely EX2 в скором времени доберется до России. О планах вывести модель на отечественный рынок рассказали в пресс-службе марки.
Новинка станет самым доступным электромобилем бренда в нашей стране. Силовая установка выдает 116 л. с. и 150 Н·м крутящего момента, а привод – задний.
Что до запаса хода, то он заявлен на уровне 395 км по циклу NEDC. На китайском рынке модель появилась в конце 2024 года, и сейчас ее продают более чем в 30 странах – общий тираж уже перевалил за 800 тыс. машин. Кстати, по итогам 2025 года EX2 стал самым продаваемым электромобилем и гибридом А– и В-классов в мире.
Управлять всеми функциями автомобиля предлагается через большой сенсорный дисплей.
Сроки выхода и стоимость новинки в России пока не раскрываются. В Китае за машину просят от 69,8 тыс. юаней – это около 875 тыс. рублей.
О новых Geely для России «За рулем» уже рассказывал, упомянув кроссовер, которому обещан полный привод.
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