Пять метров свободы: автодом Dailycamper Van можно без труда припарковать в городе

Представлен овый мини-кемпер на базе Opel Zafira — цены стартуют от 49 900 евро

Насколько удобным может быть автодом длиной менее пяти метров?

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Автодом Dailycamper Van

Ответ предлагает Dailycamper Van – компактный кемпер на базе Opel Zafira, который сочетает повседневную практичность с полноценным кемпинговым оснащением. Длина автомобиля – 4,98 метра, высота – 1,90 метра, что позволяет без труда парковаться в городе, заезжать в гараж и на подземные стоянки.

Под капотом – дизельный двигатель мощностью 180 лошадиных сил, автоматическая коробка передач. Опционально доступна электрическая версия.

Базовая комплектация включает светодиодные фары, камеру заднего вида с обзором 180 градусов, парктроники, систему контроля полосы движения и экстренного торможения.

Автодом Dailycamper Van

Внутри – спальное место размером 1,95 на 1,40 метра с матрасом толщиной 80 мм. Сиденья трансформируются в односпальную кровать. Кухонный модуль с мойкой, газовой плитой и холодильником выдвигается наружу – готовить можно под открытым небом. Предусмотрен и кемпинговый туалет под сиденьем. Системы хранения включают ящики, сумки на окнах и опциональную направляющую для велосипеда в полу.

Ограничения тоже есть: в полный рост внутри не встать, спальных мест только два, полноценной ванной комнаты все же нет.

Грузоподъемность – 653 килограмма, модули легко извлекаются, превращая фургон в грузовой отсек.

Таким образом, этот кемпер не для семьи и не для тех, кто ищет роскошь, он создан для минималистов и путешественников, ценящих гибкость и компактность.

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