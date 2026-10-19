Продажи автомобилей суббренда Nevo установили рекорд в России

«Автостат Инфо»: продажи Nevo от Changan в РФ в сентябре составили 1519 штук

Сентябрь оказался для суббренда Qiyuan (второе название – Nevo), принадлежащего Changan, самым удачным месяцем на российском рынке за всю его недолгую местную историю. Согласно подсчетам «Автостат Инфо», на учет за этот период поставили 1519 машин марки. О рекорде сообщили «Китайские автомобили», опираясь в том числе на данные Autohome.com.cn.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Насколько резким получился рост, помогает понять простая хронология. За все первое полугодие 2026 года совокупный результат суббренда составил всего 310 экземпляров. Июль добавил к этой цифре 404 автомобиля, август – уже 968. Кстати, сентябрьский показатель почти в пять раз превышает итог первых шести месяцев.

Речь идет исключительно о батарейных машинах. В списке значатся седан A05, лифтбеки A06 и A07, а также кроссоверы Q05 и Q07. Ни одну из этих моделей в России официально не продают – все они попадают в страну другими путями.

О том, как китайские электромобили теснят конкурентов на российском рынке, «За рулем» уже рассказывал.