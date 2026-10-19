В России начались продажи внедорожного кроссовера Geely с ценой Патриота

Кроссоверы Geely Cowboy предлагаются в России с ценами от 2,35 млн рублей

Кроссовер Geely Cowboy вышел на российский рынок, причем ценник у него сопоставим с «Патриотом». Обойдется машина, разумеется, по-разному в зависимости от города.

Дешевле всего новинку оценили в столице Приморья. Ростовчанам повезло иначе: там автомобиль предлагают уже из наличия, и просят за него 2 350 000 рублей. А вот самый дорогой экземпляр из ближайших поставок выставила фирма из Екатеринбурга – 3 млн рублей.

Geely Cowboy

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Внешность у Cowboy нарочито грубая, да и внедорожных аксессуаров хватает. Среди них экспедиционный багажник, контейнер на задней стойке и «ранцевый» отсек, закрепленный на пятой двери, – его придумали для перевозки грязных вещей.

Внутри использованы экокожа, искусственная замша и джинсовая ткань. Уже в базовой комплектации есть электрическая регулировка водительского кресла – в шести направлениях.

Интерьер Geely Cowboy

Привод у кроссовера передний, подвеска всех колес независимая. Под капотом стоит 1,5-литровый турбодвигатель на 181 л.с., который работает вместе с 7-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями.

Про новую полноприводную версию Geely для России «За рулем» уже рассказывал.

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