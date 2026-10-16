Экономичный и богато оснащенный кроссовер адаптируют для российского рынка

Кроссовер Lixiang L8 прошел сертификацию в РФ и готовится к старту продаж

Российскую сертификацию Li L8, он же Lixiang L8, уже прошел – до старта продаж остались считаные шаги. Об этом 16 октября рассказали в пресс-службе китайской компании.

Что за автомобиль? Пятиместный кроссовер, оснащенный последовательной гибридной силовой установкой. По сути, это вторая новинка марки в нашей стране после флагманского Li L9 Livis, который представили ранее.

Lixiang L8

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Поставлять машину будут в официальной спецификации – ее разрабатывали с учетом особенностей местного рынка. Интерфейс локализован полностью, а вдобавок интегрированы сервисы «Яндекса»: навигация, музыка и другие цифровые приложения.

Кстати, у владельцев Li L8 будет доступ к русифицированному мобильному приложению Li Auto. Мастер-аккаунт, между прочим, получится зарегистрировать по адресу электронной почты.

Интерьер Lixiang L8

Технические характеристики, комплектации, оснащение и стоимость раскроют позже.

О другом крупном полноприводном кроссовере, недавно вышедшем на российский рынок, «За рулем» рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!