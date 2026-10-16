Экономичный и богато оснащенный кроссовер адаптируют для российского рынка
Российскую сертификацию Li L8, он же Lixiang L8, уже прошел – до старта продаж остались считаные шаги. Об этом 16 октября рассказали в пресс-службе китайской компании.
Что за автомобиль? Пятиместный кроссовер, оснащенный последовательной гибридной силовой установкой. По сути, это вторая новинка марки в нашей стране после флагманского Li L9 Livis, который представили ранее.
Поставлять машину будут в официальной спецификации – ее разрабатывали с учетом особенностей местного рынка. Интерфейс локализован полностью, а вдобавок интегрированы сервисы «Яндекса»: навигация, музыка и другие цифровые приложения.
Кстати, у владельцев Li L8 будет доступ к русифицированному мобильному приложению Li Auto. Мастер-аккаунт, между прочим, получится зарегистрировать по адресу электронной почты.
Технические характеристики, комплектации, оснащение и стоимость раскроют позже.
О другом крупном полноприводном кроссовере, недавно вышедшем на российский рынок, «За рулем» рассказывал.
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