Ловушка для призраков в багажнике: крутой внедорожник в духе известного фильма

Rivian и Sony Pictures представили проект на базе R1S в стиле Ecto-1

Rivian решила вернуть дух «Охотников за привидениями» – правда, в электрической версии. За основу взяли R1S: внедорожник оформили по мотивам Ecto-1, того самого автомобиля, на котором герои фильма 1984 года разъезжали по Нью-Йорку. Премьеру Ecto-R1 приурочили к Хэллоуину, а подготовили ее вместе с Sony Pictures.

Внешне узнаваемость задают 22-дюймовые колеса Aero с белыми накладками. Плюс красная графика по кузову – культовая, как у оригинала. Логотип «No-Ghost» разместили на капоте и передних дверях.

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Багажник на крыше – не просто декорация. Все аксессуары там рабочие: сирены, прожекторы, радарная тарелка и баки. Причем сирены не бутафория и не современная стилизация – Rivian отыскала и отреставрировала винтажные аварийные огни. Еще сверху поставили компас, который видно только с высоты. Управление устройствами для поимки привидений вывели на центральный дисплей, а ловушку для них встроили в передний багажник.

Для владельцев Rivian сделали приложение Ghostbusters – в рамках ежегодного Halloween Mode. Пока машина стоит, экраны показывают тематическое оформление; когда начинается движение, приложение продолжает работать в обычном режиме.

Режим Trick or Treat выводит картинку на экран водителя и задних пассажиров, включает заглавную тему из «Охотников за привидениями» и добавляет световые и звуковые эффекты. Управлять этим можно со смартфона.

Посмотреть на Ecto-R1 можно в шоурумах Rivian в Лагуна-Бич, Остине, Венисе, Майами-Брикелл, Сан-Франциско и Нью-Йорке – в районе Митпэкинг. Там же продается лимитированный мерч.

Про другой концепт, вернувший марке былой характер, «За рулем» рассказывал.

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