Концепт Alfa Romeo возвращает марке пламенный характер

Яркий Alfa Romeo Cuorerosso с гибридным V6 намекает на будущий стиль Alfa Romeo

В Париже марка Alfa Romeo показала четырехместное купе Cuorerosso, что переводится как «Красное сердце».

Alfa Romeo показала четырехместное купе Cuorerosso

Формально это концепт, но за ним угадывается ответ на важный вопрос: каким будет будущее марки, если нынешняя линейка состоит в основном из кроссоверов Junior, Tonale и Stelvio, а производство седана Giulia и вовсе прекратится в конце 2027 года.

Седаны и классические купе сегодня почти не пользуются спросом, поэтому Cuorerosso – скорее заявление о дизайнерском направлении, чем предвестник серийной модели.

Alfa Romeo Cuorerosso

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Автомобиль длиной 4,70 метра и высотой всего 1,33 метра выглядит как идеальная основа для обтекаемого электрокара.

Под покатым капотом с выразительными выштамповками якобы трудится битурбированный V6 мощностью более 520 л.с. от Giulia Quadrifoglio, но лишь в воображении дизайнеров: капот концепта не открывается, а в салоне нет ни карданного тоннеля, ни места для батареи гибридной установки. Мощность 600 или 700 л.с.? Пока это только мечты.

Зато у другой идеи есть шанс на воплощение: итальянцы планируют выпустить спорткар сверхмалой серии, своего рода преемника 33 Stradale, по цене с семизначной суммой. В отличие от многих подобных проектов, в Cuorerosso особое внимание уделено задней части салона: самая высокая точка кузова находится как раз над задними сиденьями.

Alfa Romeo Cuorerosso

Внутри – красная отделка, «парящая» дуга, соединяющая сиденья, и две центральные консоли. Дизайнеры принципиально отказываются от гигантских сенсорных экранов: вместо них – поворотные регуляторы, рычажки и кнопки с тактильной обратной связью. Приборы, как в моделях 1960-70-х, размещены в двух круглых «колодцах», но их можно сдвинуть в единый классический круг. Alfa намерена вернуть внимание к процессу вождения, а не к мультимедиа.

В итоге Cuorerosso выглядит почти как взгляд в прошлое: кузов, который сегодня не пользуется спросом, и мощный V6 – в то время как будущее, казалось бы, за электромоторами, хотя концепт использует plug-in гибридную установку. Возможно, такой «обратный ход» – и есть то, чего не хватает Alfa Romeo.

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