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Концепт Alfa Romeo возвращает марке пламенный характер

Яркий Alfa Romeo Cuorerosso с гибридным V6 намекает на будущий стиль Alfa Romeo

В Париже марка Alfa Romeo показала четырехместное купе Cuorerosso, что переводится как «Красное сердце».

Alfa Romeo показала четырехместное купе Cuorerosso
Alfa Romeo показала четырехместное купе Cuorerosso

Формально это концепт, но за ним угадывается ответ на важный вопрос: каким будет будущее марки, если нынешняя линейка состоит в основном из кроссоверов Junior, Tonale и Stelvio, а производство седана Giulia и вовсе прекратится в конце 2027 года.

Седаны и классические купе сегодня почти не пользуются спросом, поэтому Cuorerosso – скорее заявление о дизайнерском направлении, чем предвестник серийной модели.

Alfa Romeo Cuorerosso
Alfa Romeo Cuorerosso

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Автомобиль длиной 4,70 метра и высотой всего 1,33 метра выглядит как идеальная основа для обтекаемого электрокара.

Под покатым капотом с выразительными выштамповками якобы трудится битурбированный V6 мощностью более 520 л.с. от Giulia Quadrifoglio, но лишь в воображении дизайнеров: капот концепта не открывается, а в салоне нет ни карданного тоннеля, ни места для батареи гибридной установки. Мощность 600 или 700 л.с.? Пока это только мечты.

Зато у другой идеи есть шанс на воплощение: итальянцы планируют выпустить спорткар сверхмалой серии, своего рода преемника 33 Stradale, по цене с семизначной суммой. В отличие от многих подобных проектов, в Cuorerosso особое внимание уделено задней части салона: самая высокая точка кузова находится как раз над задними сиденьями.

Alfa Romeo Cuorerosso
Alfa Romeo Cuorerosso

Внутри – красная отделка, «парящая» дуга, соединяющая сиденья, и две центральные консоли. Дизайнеры принципиально отказываются от гигантских сенсорных экранов: вместо них – поворотные регуляторы, рычажки и кнопки с тактильной обратной связью. Приборы, как в моделях 1960-70-х, размещены в двух круглых «колодцах», но их можно сдвинуть в единый классический круг. Alfa намерена вернуть внимание к процессу вождения, а не к мультимедиа.

В итоге Cuorerosso выглядит почти как взгляд в прошлое: кузов, который сегодня не пользуется спросом, и мощный V6 – в то время как будущее, казалось бы, за электромоторами, хотя концепт использует plug-in гибридную установку. Возможно, такой «обратный ход» – и есть то, чего не хватает Alfa Romeo.

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Источник:  Carscoops
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