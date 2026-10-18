Приборная панель уходит в прошлое: BYD показала салон Tang с выдвижным экраном

BYD показала модульный интерфейс Giant Screen UI для Tang третьего поколения

В BYD посчитали, что одного большого экрана в машине уже недостаточно. По информации Autohome, компания представила модульный интерфейс Giant Screen UI для электромобиля Tang третьего поколения. Пятиместный электрический внедорожник должен появиться в Китае в четвертом квартале 2026 года.

Главная деталь – выдвижной 35,4-дюймовый дисплей у основания лобового стекла. На нем видны скорость, состояние автомобиля и навигация. Такой экран фактически берет на себя роль привычной приборной панели и проекционного дисплея.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

На передней панели разместили огромный 30-дюймовый панорамный сенсорный экран. Он работает как конструктор: окна можно двигать, менять их размер и раскладывать плиткой – под навигацию, музыку, видео и служебную информацию.

Еще в салоне появился анимированный компаньон на основе искусственного интеллекта по имени «Сяо Мяньбао» («Маленький хлеб»). Он узнает пассажиров по лицу и голосу, здоровается, отвечает на подсказки и меняет выражение лица.

О других необычных решениях в салоне «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!