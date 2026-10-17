Руль, который «дышит» — зрелище жутковатое

Изобрели рулевое колесо с надувными камерами для двусторонней связи с автопилотом

Полностью автономные автомобили пока остаются мечтой, а значит, людям и электронике еще долго придется управлять машиной сообща.

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Такое партнерство чревато опасной неопределенностью: кто в итоге отвечает за маневр – человек или система? Чтобы снизить риски, специалисты Мичиганского университета вместе с Toyota Research Institute разработали необычное устройство – руль с воздушными камерами, которые надуваются и сдуваются прямо под ладонями водителя.

Выглядит это, мягко говоря, жутковато: создается ощущение, будто руль дышит. Однако у разработки вполне конкретная задача. Тактильные зоны расположены там, где водители обычно держат руки – на «10 и 2 часах». Если система задумала повернуть налево, левая камера наполняется воздухом. Водитель может согласиться, а может нажать на руль и тем самым отменить маневр. Если автоматика продолжает настаивать, она посылает ощутимые воздушные импульсы.

Руль, который «дышит»

По мнению исследователей, такой подход выгодно отличается от привычных световых и звуковых подсказок: он обеспечивает настоящую двустороннюю связь. Человек уже не просто позволяет системе действовать или грубо вмешивается, отключая ее, а ведет с ней диалог. В эксперименте на симуляторе водители реже боролись с автоматикой, меньше тормозили и увереннее проходили повороты с внезапными препятствиями.

Они также сообщали о снижении раздражения и физического напряжения, а после ошибок системы быстрее возвращали ей доверие – правда, порой чрезмерное.

Идея двустороннего взаимодействия выглядит логично, но нужны ли для этого специальные рули – большой вопрос.

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