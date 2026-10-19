Китайский ответ Range Rover: рассекречен новый добротный кроссовер

Гибридный кроссовер Lynk＆Co 900, получивший приставку L, сертифицирован в Китае

Гадать о том, каким получился Lynk&Co 900L, больше не нужно – по крайней мере, в общих чертах. Свежий каталог Минпрома КНР пополнился сертификатами на обновленную модель с приставкой L, и именно официальные бумаги раскрыли то, что до этого старательно скрывали закамуфлированные прототипы: размеры, часть технической начинки и фотографии.

Первое, что бросается в глаза, – силуэт. По пропорциям, посадке и общей монументальности кроссовер отчетливо напоминает Range Rover: крупный, статный, с характерно оформленным передком. Своего рода китайский ответ британскому флагману, правда, в гибридном исполнении.

Lynk&Co 900L

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Цифры тоже впечатляют. Теперь размеры машины достигают 5280×1999×1810 мм, а колесная база растянута до 3170 мм. По сравнению с дореформенной версией длина прибавила 40 мм, расстояние между осями – 10 мм. Мелочь? Для такого гиганта – приятный штрих: задним пассажирам достанется больше простора.

Сертифицированы, кстати, сразу две модификации – со снаряженной массой 2965 и 3045 кг. Почти три тонны – ничего себе! Силовая установка пока заявлена в единственном варианте: гибрид на базе турбомотора мощностью 218 л.с. Причем объем двигателя подрос – с 1969 до 1999 «кубиков».

Lynk&Co 900L

Что в сухом остатке? Lynk&Co 900L готовится стать крупнее, тяжелее и, скорее всего, технологичнее предшественника. В компании, похоже, всерьез нацелились на премиальный образ. Осталось дождаться официальной премьеры – вот тогда и выяснится, чем именно китайцы собираются удивлять.

О том, какой китайский кроссовер в России получит полный привод, «За рулем» уже рассказывал.

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