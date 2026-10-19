Как изменятся цены на китайские авто с апреля 2027 года

Эксперт Самородов: На сколько подорожают китайские авто с апреля 2027 года

С 1 апреля 2027 года в Китае снизится ставка возврата НДС при экспорте электромобилей и гибридов с 13 до 9 процентов. Как это решение китайских властей отразится на российских покупателях, рассказал автоэксперт Артем Самородов.

Разница в четыре процента на первый взгляд выглядит мелочью, отмечает специалист. Но есть нюанс: чем дороже сама машина, тем весомее оказываются таможенные платежи, а значит, и итоговая сумма для покупателя.

Возврат НДС в Китае, по сути, вшит в схему ценообразования на автомобили. Если ставка пойдет вниз, закупки для отечественных клиентов станут дороже – именно на это обращает внимание эксперт.

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Правда, касается это далеко не всего рынка. Новые условия распространяются только на электротранспорт; автомобили с двигателем внутреннего сгорания под них не попадают.

Отдельный вопрос – официальные поставщики. Пока, как отметил Самородов, данных о том, будут ли для них действовать другие правила, нет. Если до обозначенной даты никаких уточнений не появится, изменения затронут все электромобили и гибриды, которые вывозят из Китая любые поставщики.

О том, почему китайские электромобили в России подорожают, «За рулем» уже подробно рассказал.

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