Китайские электромобили подорожают с апреля 2027 года. Причина известна

Китай отменяет часть льгот для электромобилей из-за рекордного роста экспорта

С 1 апреля 2027 года китайские электромобили и гибриды станут дороже для зарубежных покупателей.

Власти КНР сокращают компенсацию налога на добавленную стоимость при экспорте таких машин – с 13% до 9%. Это решение напрямую ударит по ценам и по альтернативным каналам поставок.

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Сейчас экспортеры электрокаров и подзаряжаемых гибридов получают полный возврат НДС. Но уже с весны 2027-го 4% уплаченного налога возвращаться не будут. В министерстве финансов КНР пояснили: экспорт стал главным локомотивом роста автопрома и больше не нуждается в столь щедрой поддержке.

Причина такой уверенности – рекордный рост поставок. За девять месяцев 2026 года Китай отправил за рубеж более 4 млн электромобилей и гибридов – на 130% больше, чем годом ранее. Главные игроки этого сегмента – BYD и Geely.

Новые правила коснутся легковых электрокаров, подзаряжаемых гибридов, а также электрических автобусов и тракторов. Бензиновые и дизельные машины под ограничение не попали – при их экспорте компании по-прежнему вернут весь НДС.

Эксперты предупреждают: разница в 4% лишь кажется незначительной. Для BYD прибыль с каждой экспортированной машины может упасть примерно на 5 тысяч юаней (около 62,6 тысячи рублей). Особенно тяжело придется компаниям, которые занимаются альтернативными поставками.

Они и раньше работали на минимальной марже, а теперь рискуют вовсе уйти с рынка. Ситуацию усугубляют ранее введенные экспортные правила и отмена компенсации налога на покупку электромобилей и гибридов внутри Китая.

Ожидается, что поставщики ответят на нововведение повышением цен. Крупные производители не захотят показывать заметное падение прибыли в отчетах и переложат нагрузку на зарубежных покупателей. Для некоторых участников рынка это станет вопросом выживания.

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