Aurus рассматривает выпуск спортивной версии внедорожника Komendant

В Aurus сообщили о разработке заряженной спецверсии модели Komendant

Заряженная модификация Aurus Komendant – не фантазия поклонников марки, а вполне рабочий сценарий, который сейчас изучают в компании. Об этом рассказал коммерческий директор бренда Артем Юсупов.

Если спецверсия и появится, базой для нее выберут именно внедорожник. Логика простая: Komendant чаще берут те, кто сам сидит за рулем, тогда как на Senat ездят в основном пассажиры – причем справа сзади. «Плюс у Senat аудитория постарше, не хочется ее омоложать», – подчеркнул Юсупов.

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Aurus Kommendant

Есть и еще одна оговорка. Работать над такой машиной станут на автомобиле текущего поколения, а не на новой генерации. То есть Senat в этом проекте точно не участвует.

Что может поменяться технически? Речь идет об оптимизации настроек мотора, установке дополнительного электромотора в коробку передач и комплексной доработке характеристик. Не исключены и уникальные внешние элементы – например, агрессивные детали обвеса.

Правда, конкретики по цифрам пока мало: проект находится в стадии активной проработки, а окончательные решения по техническим параметрам и стоимости еще не приняты.

Aurus Kommendant

О других кроссоверах, которые сейчас набирают популярность в России, «За рулем» уже рассказывал.

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