Aurus рассматривает выпуск спортивной версии внедорожника Komendant
Заряженная модификация Aurus Komendant – не фантазия поклонников марки, а вполне рабочий сценарий, который сейчас изучают в компании. Об этом рассказал коммерческий директор бренда Артем Юсупов.
Если спецверсия и появится, базой для нее выберут именно внедорожник. Логика простая: Komendant чаще берут те, кто сам сидит за рулем, тогда как на Senat ездят в основном пассажиры – причем справа сзади. «Плюс у Senat аудитория постарше, не хочется ее омоложать», – подчеркнул Юсупов.
Есть и еще одна оговорка. Работать над такой машиной станут на автомобиле текущего поколения, а не на новой генерации. То есть Senat в этом проекте точно не участвует.
Что может поменяться технически? Речь идет об оптимизации настроек мотора, установке дополнительного электромотора в коробку передач и комплексной доработке характеристик. Не исключены и уникальные внешние элементы – например, агрессивные детали обвеса.
Правда, конкретики по цифрам пока мало: проект находится в стадии активной проработки, а окончательные решения по техническим параметрам и стоимости еще не приняты.
О других кроссоверах, которые сейчас набирают популярность в России, «За рулем» уже рассказывал.
Понравилась публикация?
Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:
1. Откройте https://google.com...
2. Поставьте галочку напротив нашего издания
Готово – остаемся на связи!
- «За рулем» можно смотреть на YouTube