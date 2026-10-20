Названы самые популярные б/у электромобили и гибриды в РФ

«Авито Авто»: самые популярные EV в России — Toyota, Li Auto и Zeekr

Самыми популярными электромобилями и гибридами с пробегом на рынке России в III квартале стали Toyota Camry, Li Auto L7 и Voyah Free, а средняя стоимость машины составила 3,8 млн рублей. Об этом «Известиям» 17 октября рассказали эксперты «Авито Авто».

По их данным, в III квартале интерес к электромобилям и гибридам вырос на 79% относительно аналогичного периода прошлого года. Самыми популярными марками стали Toyota, Li Auto, Zeekr, Nissan и Voyah.

Топ-3 китайских машин заняли Li Auto L7 (средняя стоимость 6 млн рублей), Voyah Free (4 млн рублей) и Li Auto L9 (6,7 млн рублей). Из японских авто на первых строчках оказались Toyota Camry (3,8 млн рублей), Nissan Leaf (1,1 млн рублей) и Toyota Prius (1 млн рублей). Среди российских электромобилей в список самых популярных попала Evolute i-Pro (1,5 млн рублей), а из американских выделилась Tesla Model S (3,5 млн рублей).

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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года самое заметное снижение цены зафиксировано у марок Changan (–8,3%; средняя стоимость упала до 2,5 млн рублей), GAC (–4,6%; до 3,5 млн рублей) и Honda (–2,3%; до 1,3 млн рублей). Доступнее за год стали некоторые японские и южнокорейские модели. Так, Toyota bZ3X подешевела на 11,8%, до 2,8 млн рублей, Honda Civic потеряла 7,9% стоимости (до 570 тыс. рублей), а Nissan Serena - 1,5% (до 1,9 млн рублей).

«Рынок электромобилей и гибридов с пробегом продолжает развиваться. В III квартале 2026 года количество объявлений в этой категории увеличилось на 21% год к году. При этом перспективы дальнейшего роста подтверждаются и результатами нашего исследования: 45% респондентов рассматривают возможность приобретения электромобиля или гибрида. Из них 20% уже задумываются о такой покупке, а еще 25% допускают переход на электрический или гибридный транспорт в будущем», - отметил директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито» Андрей Ковалев.

Ранее «За рулем» рассказывал, что э лектромобили и гибриды из Китая подорожают из-за снижения уровня компенсации НДС.

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