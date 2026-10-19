На рынок выходит новое поколение крупного седана BYD: фото и характеристики

Новый BYD Han получил кузов длиной 5156 мм, моторы до 707 сил и лидар на крыше

В перечне перспективных моделей, который китайское министерство промышленности выложило для местного рынка, нашлось место и новому поколению седана BYD Han. Судя по снимкам, машина обзавелась полностью другим кузовом – внешне она изменилась кардинально. Спереди видны оригинальная оптика и иная бамперная группа, причем традиционного Dragon Face с хромированной полосой по центру у модели из линейки Dynasty почему-то нет.

BYD Han

Силуэт тоже переписан заново: линии стали монументальнее, боковины – заметно «пухлее». Зеркала заднего вида закрепили на специальных «ножках», а дверные ручки сделали полускрытыми.

Корма обзавелась привычным монофонарем, оригинальной крышкой багажника с номерным знаком по центру (такая, похоже, перешла от Han L) и массивным бампером. Сзади на крыше виден выступающий элемент – предположительно лидар, второй такой же стоит спереди.

BYD Han

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Габариты такие: 5156 мм в длину, 1969 мм в ширину, 1492-1507 мм в высоту при колесной базе 3030 мм. Снаряженная масса – от 2351 до 2575 кг в зависимости от версии. Салон, увы, не показали: ни фотографий интерьера, ни данных об оснащении пока нет.

Пока автомобиль заявлен исключительно в электрическом исполнении. Впрочем, не исключено, что позже, по аналогии с прежними поколениями, появится и гибридная версия DM.

Привод – один или два электромотора собственного производства BYD. В первом случае отдача составляет 333 либо 408 л.с., а максимальная скорость – 240 км/ч. Двухмоторная версия выдает уже 707 л.с., и порог ее скорости отодвинут до 270 км/ч.

Про батареи известно немного: ни емкости, ни запаса хода не раскрыли. Зато сообщается, что они будут литий-железо-фосфатными.

По сути, новое поколение демонстрирует отход от базовых принципов дизайна линейки Dynasty – их переосмыслили по-новому. В линейку бренда Han должен вписаться хорошо, и серьезная рыночная ниша ему вполне по силам. Родственников у семейства хватает: например, седан Han L, который по габаритам несколько меньше новой генерации обычного Han, и более массивный Dahan, вышедший на рынок относительно недавно.

Что до России, то чудо возможно лишь при создании совместного предприятия, способного через прокси-бренд привезти машину в РФ. Иначе ждать нечего, хотя в соседних странах бренд присутствует официально, а в Узбекистане даже собирается на местном заводе. Пока же модель ввозят альтернативные продавцы: по данным компании «Автостат Инфо», за 9 месяцев седан Han предыдущего поколения поставили на учет в количестве 58 единиц.

О том, как китайские модели меняют облик, «За рулем» недавно рассказывал на примере нового кроссовера.

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