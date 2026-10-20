На тестах замечен новый загадочный кроссовер Geely: подробности

Autohome: Geely тестирует Galaxy Starship 8 — гибридный кроссовер крупнее EX5

Новый кроссовер Geely отправился на дорожные испытания – по размеру он должен превзойти EX5. Прототип попал в кадр в плотном камуфляже, поэтому рассмотреть его внешность целиком пока нельзя. Портал autohome.com.cn, опубликовавший первые снимки, утверждает, что китайская компания испытывает модель Galaxy Starship 8.

Geely Galaxy Starship 8

Если эти данные верны, в линейке новинка займет место между Starship 7 и M8. Напомним, Starship 7 на российском рынке продается как EX5. M8 рассчитан на покупателей, которым нужен просторный и комфортный автомобиль, а Starship 7 относится к массовому сегменту кроссоверов. Отсюда логичное предположение: Starship 8 получит больше удобств, но при этом будет стоить относительно недорого.

Geely Galaxy Starship 8

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По информации китайского портала, длина автомобиля составляет 4955 мм, ширина – 1960 мм, высота – 1769 мм, колесная база – 2900 мм. В основе лежит платформа нового Preface: эта модель несколько дней назад вышла на китайский рынок.

Оснащение обещает быть современным – два крупных сенсорных экрана и центральный тоннель, под которым останется большое свободное пространство. Под капотом ожидается гибридная установка на базе 1,5-литрового турбомотора.

Официальных подробностей о Starship 8 компания Geely пока не раскрывает.

О том, какую модификацию получил популярный в России Geely EX5, «За рулем» уже рассказывал.

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