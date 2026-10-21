Цветные лучи над дорогой: зачем на М-4 «Дон» включили лазерный «веер»?

«Автодор» начал тестировать комплекс из трех лазеров на трассе М-4 «Дон»

На кубанском отрезке М-4 «Дон» появился необычный объект – над проезжей частью зажглись красные, синие и зеленые лучи. Так компания «Автодор» начала испытывать комплекс из трех лазеров. Задача у него вполне земная: помочь водителю не потерять концентрацию на монотонном участке пути.

Комплекс лазеров на трассе М-4 «Дон»

Место выбрали конкретное – 1319-й километр магистрали, самое начало Восточного обхода Краснодара. Устройство рисует над дорогой световой «веер», причем видно его больше чем за три километра. Работает система пока в пилотном режиме.

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Как эта идея должна действовать на человека за рулем? В компании объяснили так: «Водитель издалека видит свет, который сопровождает его на протяжении определенного участка дороги. Еще некоторое время после этого человек продолжает думать о необычном визуальном эффекте, благодаря чему его внимание концентрируется, а рассеянность снижается».

Кстати, прием не новый – подобную технологию раньше проверяли в Китае, и там она себя оправдала.

Что дальше? Когда тестирование на Кубани завершится, в «Автодоре» изучат, есть ли смысл ставить такие комплексы на других трассах.

Комплекс лазеров на трассе М-4 «Дон»

О других нововведениях, которые касаются водителей, «За рулем» уже рассказывал.

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